Hanoï (VNA) - Selon le Livre blanc sur le commerce électronique au Vietnam en 2022, le chiffre d'affaires total de l'économie d’Internet du pays d'ici 2025 devrait atteindre 57 milliards d’USD, juste derrière l'Indonésie.



Malgré l'impact de la pandémie, le commerce électronique au Vietnam a maintenu un taux de croissance stable de 16 %, les revenus du commerce de détail atteignant 13,7 milliards d’USD en 2021. La proportion des revenus du commerce de détail du commerce électronique dans le total des ventes au détail de biens et services de consommation à l'échelle nationale a atteint 7 %.



Il est prévu que les revenus économiques de l'Internet au Vietnam devraient atteindre 57 milliards d’USD en 2025, soit plus du double du chiffre de 21 milliards enregistré en 2021.



Le nombre d'acheteurs en ligne au Vietnam en 2021 était de 54,6 millions, en hausse par rapport à 2020. La valeur des achats en ligne par personne a atteint 251 USD en 2021 et devrait grimper à 260-285 USD cette année.



Les articles d'achat en ligne populaires sont les vêtements, les chaussures, les cosmétiques, représentant 69 % du total, les appareils électroménagers 64 %, la technologie et l'électronique 51%. De plus, les consommateurs réservent également en ligne des billets d'avion, des circuits, des billets de cinéma,...



La plupart des gens achètent via des sites de commerce électronique. Cependant, le mode de paiement en espèces représente toujours un pourcentage assez élevé, de 73 % en 2021.



Selon le Département du commerce électronique et de l'économie numérique, le cadre juridique des activités de commerce électronique est de plus en plus amélioré pour répondre aux exigences de développement, en particulier dans le contexte de croissance rapide et forte du commerce électronique au Vietnam, qui représente une part croissante dans le système commercial intérieur, contribuant à renforcer la confiance des consommateurs, ainsi qu'à assurer le rôle de gestion de l'État./.-CPV/VNA