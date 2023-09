Photo: The Star

Singapour (VNA) - Les économistes du secteur privé s'attendent à un nouvel affaiblissement de l'économie de Singapour au troisième trimestre, avec une prévision de croissance du produit intérieur brut de 1%, selon l'enquête trimestrielle de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) publiée le 6 septembre.Concernant les indicateurs clés, les exportations intérieures non pétrolières (Nodx) ont enregistré la plus forte baisse et devraient chuter de 10,5% au troisième trimestre, et le secteur manufacturier, qui représente plus d'un cinquième de l'économie de Singapour, devrait enregistrer un repli de 10,5%.Cette baisse est attribuée à une diminution de la demande extérieure, notamment dans le secteur de l'électronique, en particulier l'industrie des semi-conducteurs.L'enquête s'attend à ce que la finance et l'assurance enregistrent une croissance beaucoup plus faible, de 0,7 % sur un an, en raison du double défi dû à un environnement de taux d'intérêt élevés et à une faible demande de prêts.Le commerce de gros et de détail devrait croître légèrement, passant de 0,8% à 1,3% sur un an, et l'hôtellerie-restauration baissera à 8,8% après avoir culminé à 10% au deuxième trimestre.Ces secteurs devraient continuer de décliner à mesure que l’effet de la réouverture de l’économie s’estompe.Pour 2024, la prévision économique reste inchangée à 2,5%, ce qui donne une base de comparaison potentiellement inférieure à 2023.- VNA