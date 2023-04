Singapour, 6 avril (VNA) - La croissance du produit intérieur brut de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) plus la Chine, le Japon et la République de Corée (ASEAN 3) devrait atteindre 4,6 % cette année et 4,5 % l'année prochaine, selon le dernier rapport du Bureau de recherche de la macroéconomie de l'ASEAN 3 (AMRO).



La croissance pour l'ASEAN est prévue à 4,9 % et 5,2 %, respectivement. La région ASEAN 3 devrait rester résiliente malgré les vents contraires d'une demande extérieure plus faible et de conditions financières mondiales plus strictes, a déclaré l'économiste en chef d'AMRO, Hoe Ee Khor, lors d'une conférence de presse le 6 avril.



Le tourisme et le commerce intra-régional seront stimulés par la reprise de l'économie chinoise, contribuant à atténuer le ralentissement de la demande extérieure des États-Unis et de l'Europe, a-t-il déclaré. La demande intérieure devrait rester robuste, les dépenses des ménages devant être soutenues par la hausse des revenus et la baisse de l'inflation, selon AMRO.



L'organisation prévoyait que l'inflation passerait de 6,5 % l'an dernier à 4,7 % en 2023, avant de se normaliser à 3,0 % l'année prochaine. Les perspectives de croissance de la région pourraient être atténuées par une flambée des prix de l'énergie causée par une escalade de la crise ukrainienne, ou une reprise plus faible que prévu en Chine, ou un net ralentissement aux États-Unis.



Le resserrement continu de la politique monétaire des États-Unis dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de stabilité financière pourrait également accroître la volatilité des marchés financiers et susciter des craintes de contagion.



Tirant les enseignements de la crise financière asiatique, les systèmes financiers de l'ASEAN 3 sont désormais plus résilients et bien réglementés. Cependant, a-t-il dit, les décideurs politiques doivent rester vigilants et continuer à reconstituer des tampons politiques et rester flexibles si nécessaire.



Dans une interview accordée aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information, Hoe Ee Khor s'est dit très optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam. Le Vietnam est l'un des pays avec d'excellentes réalisations dans la région, qui a atteint un taux de croissance très élevé et attire beaucoup d'investissements directs étrangers. Cependant, la croissance au premier trimestre de 2023 a été inférieure aux attentes, de sorte que l'économie vietnamienne devrait augmenter de 6 % cette année. AMRO s'attend à ce que la croissance du PIB du Vietnam atteigne 6,5% à 7% au second semestre de cette année, a-t-il ajouté. - VNA

