Hanoï (VNA) - Au troisième trimestre de 2023, le taux de croissance de l'économie montre des signes de reprise, renforçant ainsi la confiance des entreprises et des investisseurs.

L'indice de la production industrielle en juillet a augmenté de 3,9% par rapport au mois précédent et de 3,7% par rapport à la même période de l'année précédente. Entre janvier et juillet, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de plus de 16,5 milliards de dollars et a commencé à attirer à nouveau des investissements étrangers après une période de baisse continue observée au cours du premier semestre.

Le gouvernement s'est également concentré sur le règlement des problèmes persistants et des obstacles, en particulier dans les domaines de l'immobilier, des obligations d'entreprise et des projets d'investissement, ce qui a permet de créer des changements positifs, de stimuler les flux de capitaux et de renforcer la confiance des entreprises et des investisseurs.

Depuis le début de l'année, le gouvernement a pris de nombreuses mesures drastiques, efficaces et intégrales dans tous les domaines, a déclaré le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Quoc Phuong.

Depuis la fin de l'année 2022, le nombre d'entreprises en faillite ou cessant leurs activités a augmenté rapidement, notamment les petites et moyennes entreprises. L'indice d'utilisation de la main-d'œuvre a connu la plus forte baisse dans les provinces bénéficiant des avantages dans l'industrie manufacturière, telles que Binh Duong, Dong Nai, Thai Nguyen, Bac Ninh, ce qui pose de nombreux défis pour les perspectives industrielles du Vietnam.

La réalisation de l'objectif de croissance d'environ 6,5% pour l'année 2023 constitue un défi majeur, nécessitant des efforts et une détermination très élevés de la part des différents niveaux et secteurs, a fait savoir le professeur associé-Dr Tran Dinh Thien, ancien directeur de l'Institut d'économie du Vietnam.

Ainsi, le ministère du Plan et de l'Investissement a également proposé au gouvernement de confier aux ministères, aux organismes et aux autorités locales la tâche de réviser et d'améliorer les mécanismes, les politiques et les réglementations juridiques afin de surmonter les difficultés de la production et des affaires, de créer des emplois et de soutenir les moyens de subsistance des habitants. -VNA