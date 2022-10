Phnom Penh, 7 octobre (VNA) - Le Cambodge a montré une efficacité dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19 grâce à des mesures raisonnables et opportunes, dont sa campagne nationale de vaccination qui a permis d'atteindre l'immunité collective, a déclaré le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen à la cérémonie d’ouverture de la Conférence sur les perspectives du Cambodge 2022 le 6 octobre.

Lors de la Conférence sur les perspectives du Cambodge 2022. Photo : www.cpp.org.kh

L'application de ces mesures a permis au Cambodge de rouvrir le pays complètement et en toute sécurité dans tous les domaines, depuis le 1er novembre, permettant à l'économie de se redresser progressivement, avec résilience et force, a-t-il déclaré.

L'épidémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une contraction de l'économie de 3,1 % avec une croissance négative pour la première fois en deux décennies, mais elle a augmenté de 3 % en 2021. Le ministère cambodgien de l'Economie et des Finances a prévu que l'économie cambodgienne continuerait probablement de croître d'environ 5 et 6 % en 2022 et 2023, respectivement.

Le dirigeant cambodgien a déclaré qu'afin de maintenir la croissance économique à long terme, davantage d'investissements seront injectés dans les domaines de la santé, de l'aide sociale, du développement des ressources humaines, des petites et moyennes entreprises et du développement vert.

La Conférence sur les perspectives du Cambodge 2022 sur le thème "Revitaliser le Cambodge : soutenir le développement après le COVID-19", réunit les principaux responsables gouvernementaux, universitaires et experts économiques du pays. Il se concentre sur la recherche de solutions aux problèmes les plus urgents auxquels le Cambodge sera confronté dans les années à venir.-VNA