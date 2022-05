Hanoï (VNA) - Placé sous le thème «Le commerce électronique stimule le redressement économique post-Covid-19», le forum d’affaires en ligne du Vietnam 2022 (VOBF) s’est ouvert ce mardi, à Hô Chi Minh-Ville.



En 2020 et 2021, le commerce électronique a explosé au niveau planétaire. En 2025, le chiffre d’affaires de ce secteur devrait atteindre les 39 milliards de dollars. Avec ou sans la pandémie de Covid-19, l'e-commerce sera l’une des tendances du développement durable dans l’avenir.

Photo: comité d'organisation



Au cours du premier semestre 2021, le Vietnam a enregistré huit millions de nouveaux consommateurs en ligne, dont 55% provenaient des milieux non urbains. Depuis 2021, le volume de marchandises vendues sur les plateformes électroniques a connu une croissance comprise entre 50% et 100%, par rapport à avant la pandémie. De nombreux producteurs et entreprises ont intensifié leurs ventes en ligne.-VOV/VNA