Photo: Vietnamplus

Hanoï (VNA) – En 2021, le ministère de l’Industrie et du Commerce se concentrera sur le développement des infrastructures et le perfectionnement du cadre juridique pour l’e-commerce.

Le ministère accélérera la mise en œuvre du plan global de développement de l’e-commerce pour la période 2021-2025, approuvé par le Premier ministre le 15 mai 2020.

En outre, le ministère soumettra au gouvernement un projet de modification et d’ajustement d’un certain nombre d'articles du décret gouvernemental N° 52/2013/ND-CP sur le commerce électronique, permettant de faciliter l'intégration, la connexion et le partage des données électroniques via le portail national des services publics et le Plateforme nationale des services gouvernementaux (NGSP).

Le ministère promulguera le plan sur l’e-gouvernement en 2021 pour promouvoir l’application des technologies de l’information et donc la transformation numérique.

Avec 53% de la population participant à l’e-commerce, le chiffre d’affaires de cette filière a connu une croissance de 18% en glissement annuel pour avoir atteint 11,8 milliards de dollars en 2020, représentant ainsi 5,5% du total des ventes aux détails et des services de consommation. -VNA