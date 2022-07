Une chaîne de production automatique et moderne de Rang Dông. Photo: Rang Dông

Hanoï (VNA) - Créée en 1961, Rang Dông a d’abord été une société publique spécialisée dans la production de lampes et de thermos, qui monopolisait le marché national. Aujourd’hui, c’est une société par actions qui investit massivement dans la recherche scientifique et le développement de nouveaux produits. L’un de ses produits phares est un système d’éclairage LED 4.0.



Ce système fait partie de sa solution d’éclairage baptisée G-S-HCL (Green – Smart Human Centric Lighting), qui a été classée 5 étoiles dans la catégorie «Solutions pour des bâtiments et des appartements intelligents». Un produit qui lui a valu le prix de la Ville intelligente vietnamienne de 2020 (Vietnam Smart City Award).



Le système d’éclairage LED 4.0 utilise une technologie dernier cri, créée à partir de recherches physiques, biologiques et numériques. En effet, ce produit fonctionne grâce à un sensor qui active des régimes pré-programmés d’éclairage, qui sont adaptés pour des lampes, ou bien des groupes de lampes. Son point fort réside dans sa forte capacité d’autonomisation et sa basse consommation d’électricité, comme l’explique Nguyên Hoàng Dông, chef de l’atelier LED et Électronique de Rang Dông.



«Une lampe à incandescence de 100 watts peut émettre 1200 lumens (le lumen étant l’unité de mesure de flux lumineux). Cette efficacité lumineuse peut être atteinte par une lampe compacte de 20 watts ou une lampe LED de 8 ou 9 watts seulement. C’est dire une grande économie d’électricité. Mais si on y ajoute un sensor, cette économie peut croître encore de 30 à 40%», précise-t-il.



Le système d’éclairage LED 4.0 de Rang Dông est composé de cinq groupes de produits: des produits électroniques, des solutions d’éclairage vert et intelligent propice à la santé humaine, des solutions d’éclairage pour l’agriculture de haute technologie, des luminaires capables de créer une lumière similaire à celle naturelle et des luminaires LED ordinaires qui peuvent remplacer les appareils d’éclairage traditionnels. Ces cinq groupes de produits ont été intégrés dans les infrastructures d’objets connectés de Rang Dông. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle dans cette société, on préfère parler d’écosystème d’éclairage.



Selon Nguyên Doàn Kêt, vice-président du conseil d’administration et directeur général adjoint de Rang Dông, cet écosystème d’éclairage LED 4.0 a marqué l’accession de la société au quatrième rang des technologies d’éclairage. Il ne s’agit plus de simplement éclairer des lieux, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’entreprise souhaite aussi intégrer de nouvelles applications dans bien des domaines, tels que l’agriculture de haute technologie, la santé ou encore la circulation.



«Ce sont les produits essentiels et stratégiques de notre société qui intègrent plusieurs nouvelles technologies, notamment celles des sensors, des microprocesseurs et de l’Internet des objets. Nous les utilisons pour éclairer des maisons et des appartements dits intelligents. Ils pourront évidemment éclairer aussi des rues et des villes intelligentes. De tous les réseaux dont dispose une ville, celui d’éclairage est sans aucun doute le plus visible et le plus dense. Et dans une ville intelligente, on pourra intégrer à ce réseau d’éclairage des sensors pour le climat, la sécurité ou la circulation», affirme-t-il.



Les 27 et 28 avril derniers, la société Rang Dông a organisé une série d’activités pour présenter son écosystème de produits 4.0. Tous les produits et toutes les solutions ont été créés par Rang Dông elle-même dans l’esprit d’initiative du mouvement Make in Vietnam. La société a donc présenté, à cette occasion, trois solutions d’éclairage: pour les maisons intelligentes dites de deuxième génération; pour les rues, les architectures et les paysages; et enfin, pour l’agriculture de haute technologie, l’agriculture de précision et les énergies renouvelables. Les technologies essentielles de cet écosystème ont quatre caractéristiques: elles contribuent à rendre intelligents les lieux éclairés, elles répondent à des demandes personnalisées des clients, elles créent des services de données et elles permettent aux clients de participer à la création d’une nouvelle valeur ajoutée.



Le succès de Rang Dông dans la création de produits et de solutions avancés est impressionnant, constate Nguyên Van Minh, directeur de l’Institut d’économie et de commerce international à l’École supérieure du Commerce extérieur.



«Les dirigeants de la société Rang Dông, qui voient loin, ont fait preuve de flexibilité et d’anticipation. Ils se sont préparés au changement, au moment où la société était au sommet et que tout était au beau fixe. Ils ont fait fonctionner un modèle hybride. D’une part, ils ont gardé leurs affaires traditionnelles en y introduisant des outils numériques et d’autre part, ils se sont lancés dans de nouvelles affaires», commente-t-il.



La société Rang Dông s’est fixé pour objectif de réaliser, en 2025, un chiffre d’affaires de 17.000 milliards de dôngs, et de disposer en 2030, d’un capital d’au moins un milliard de dollars. À en croire Nguyên Quân, le président de l’association Automatisation du Vietnam, c’est un objectif ambitieux mais tout à fait atteignable, compte tenu de la volonté d’innover des dirigeants et des salariés de Rang Dông, mais aussi de leur aspiration à faire du Vietnam un pays créateur de nouvelles valeurs.-VOV/VNA