Photo : VNA

Quang Ninh, 26 octobre (VNA)- La conférence des gouverneurs des provinces et des villes membres du Forum interrégional du tourisme d'Asie de l'Est (EATOF) s'est tenue le 26 octobre dans la province de Quang Ninh, au cours de laquelle une Déclaration commune a été adoptée.Cinq contenus ont été convenus, notamment la mise à niveau de l'EATOF du "Forum interrégional du tourisme d'Asie de l'Est" à la "Fédération interrégionale du tourisme d'Asie de l'Est", et la promotion de sa position et de son rôle en tant qu'alliance mondiale de l'industrie sans fumée qui représente la région et joue le rôle de l'avant-garde de la promotion de la reprise, de la croissance et du développement du secteur.Les membres de l'EATOF ont convenu d'établir un mécanisme de gestion de la coopération entre les gouvernements des localités membres pour atteindre l'objectif du tourisme durable, tout en soutenant leurs événements économiques, politiques et sociaux à grande échelle.En outre, ils continueront à travailler ensemble pour promouvoir le secteur des loisirs sur la base des principes en faveur d'un tourisme équitable, respectueux de l'environnement et du développement durable, et concrétiser les plans discutés.Lors de la réunion, il a été ratifié l’organisation de la 18e Assemblée générale de l' EATOF à Töv, en Mongolie en 2024.Le Forum interrégional du tourisme d'Asie de l'Est a été fondé en 1999 dans la province sud-coréenne de Gangwon. Ses membres sont des gouvernements locaux de cette région qui souhaitent favoriser le développement de leur industrie des loisirs par la coopération internationale.A ce jour, l'EATOF compte 10 membres : Cebu (Philippines) ; Gangwon (République de Corée), Jilin (Chine), Luang Prabang (Laos), Quang Ninh (Vietnam), Sarawak (Malaisie), Siem Reap (Cambodge), Tottori (Japon), Tuv (Mongolie) et Yogyakarta (Indonésie).La 17e Assemblée générale de l'EATOF 2022, en association avec la commémoration du 20e anniversaire de la création de l'EATOF, se tient dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, avec pour thème "La reprise du tourisme en Asie de l'Est dans la nouvelle normalité".L'événement offre à Quang Ninh l'occasion de diffuser l'image d'une destination "conviviale, sûre et attrayante", d'attirer des investissements pour le développement du tourisme et de renforcer la coopération entre les localités membres de l'EATOF et d'autres pays. De même, il contribuera à promouvoir l'intégration internationale et à rehausser la position et l'image du pays et du peuple vietnamien en général et de Quang Ninh en particulier.- VNA