Todd Frantz, ancien attaché adjoint de défense des États-Unis au Vietnam. Photo : VNA



Washington D.C (VNA) - L’opinion publique américaine a hautement apprécié le voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis pour participer à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et les activités bilatérales, juste après la visite officielle du président américain Joe Biden au Vietnam et l’élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.

S'exprimant lors d’une cérémonie de célébration du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et de l'établissement d'un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis, tenue le 19 septembre à l'Institut américain pour la paix (USIP), Todd Frantz, ancien attaché adjoint de défense des États-Unis au Vietnam pour le mandat 2007-2010, a déclaré que le message transmis par le Premier ministre Pham Minh Chinh avait réellement reflété la stratégie intégral des États-Unis pour le Vietnam, avec l’accent mis sur la promotion de partenariats dans les domaines de l'énergie, du commerce et de la sécurité.

Trung Trinh, directeur exécutif du Conseil d'affaires américano-vietnamien. Photo : VNA



Selon Trung Trinh, directeur exécutif du Conseil d'affaires américano-vietnamien, dont le siège est à Washington D.C, et de ses succursales dans les États de Californie et de Michigan, la présence du dirigeant vietnamien aux États-Unis prouvait la haute détermination du Parti et de l'État du Vietnam dans les liens avec les États-Unis. Il s’agit d’étapes spécifiques pour transformer le potentiel de coopération en réalité. Le Conseil d'affaires américano-vietnamien a élaboré un plan pour organiser un forum sur l'agriculture de haute technologie et l'importation et l'exportation de produits agricoles, prévu le 16 octobre. L'événement sera organisé par le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, en collaboration avec le Conseil des affaires Australie-Vietnam.



Le 19 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu et a prononcé un discours politique à la bibliothèque de l'Université de Georgetown à Washington, D.C..

David Shear, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam. Photo : VNA

David Shear, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam a estimé que le discours avait souligné des étapes très positives dans les relations Vietnam-États-Unis et souhaitant que les gouvernements et les peuples des deux pays fassent des efforts pour mener à bien le plan du Premier ministre Pham Minh Chinh. Sa visite aux États-Unis constitue une étape importante dans les relations des deux pays. -VNA