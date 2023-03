Le volcan indonésien Merapi. Photo : Jakarta Post

Jakarta, 12 mars (VNA) - Le volcan indonésien Merapi est entré en éruption le 11 mars, crachant des nuages chauds jusqu'à sept kilomètres.L'agence de gestion des catastrophes du pays a déclaré dans un communiqué qu'une coulée de lave de 1,5 km avait été observée.Les habitants de la communauté voisine ont été avertis d'arrêter toute activité dans les zones de danger, situées dans un rayon de 3 à 7 km du cratère, selon le communiqué.Le Merapi de 2.963 m, l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, était déjà au deuxième niveau d'alerte le plus élevé du pays. Sa dernière éruption a eu lieu en 2010, tuant plus de 350 personnes.Située sur la ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie compte plus de volcans que tout autre pays.- VNA