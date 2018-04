Hanoï (VNA) - La diversité de la culture européenne sera présentée dans le "Village européen" lors des Journées européennes 2018. Cette manifestation se déroulera du 4 au 6 mai au parc Ly Thai Tô, au cœur de Hanoï.

Conférence de presse sur les "Journées européennes au Vietnam", le 26 avril à Hanoï.



"Nous sommes très fiers que la manifestation attire de plus en plus de participants", a souligné l’ambassadeur et chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, Bruno Angelet, lors d’une conférence de presse tenue le 26 avril dans la capitale.



Les "Journées européennes" sont une manifestation annuelle organisée par la Délégation de l’UE au Vietnam, en partenariat avec les ambassades des pays membres et le Réseau des Instituts d’échanges culturels européens au Vietnam (EUNIC).



L’édition 2018 sera marquée par le "Village européen", qui mettra en valeur au cœur de Hanoï la richesse des cultures européennes, des arts et des gastronomies. Pendant trois jours, à partir du 4 mai, l'événement offrira une programmation variée d'une trentaine d’activités dans divers domaines, comme concerts, sports, spectacles, défilés de mode, jeux...



Selon le comité d’organisation, les visiteurs du "Village européen" auront également l'occasion de découvrir l’atmosphère du Vieux continent.



La musique à l’honneur

Couverture de la publication spéciale "Patrimoine culturel européen".



La scène musicale sera enrichie par un concert spécial du talentueux violoniste Bùi Công Duy et d’autres artistes vietnamiens. Ils interprèteront des œuvres de Mozart, Kreisler, Warlock, Chopin et Beethoven. À cette occasion, une publication spéciale intitulée Patrimoine culturel européen sera présentée.



2018 a été désignée "Année européenne du patrimoine culturel" par l'UE, avec le slogan "Le patrimoine européen où le passé rencontre le futur". L'UE s'efforce actuellement de protéger et de transmettre les valeurs patrimoniales aux générations futures.



Organisée pour la première fois en 2004, cet événement a pour but de mieux faire connaître la culture du continent européen, mais aussi de créer des passerelles entre les cultures.



Les Journées européennes du livre



Organisées par l’EUNIC et la Délégation de l'UE, des Journées européennes du livre se tiendront à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. L’occasion pour les lecteurs vietnamiens de découvrir des ouvrages venus d'Autriche, du Danemark, d’Allemagne, de Finlande, de France, de République tchèque, d’Espagne, de Suède, d’Italie et de Belgique. Ils pourront aussi rencontrer des auteurs et participer à des ateliers sur la littérature. -CVN/VNA