Hanoi, 23 avril (VNA) – Les Asia-Pacific Stevie Awards 2023 viennent de publier la liste des entreprises primées dans plusieurs segments. La 10e édition de ce Prix a vu la participation d’entreprises de 29 pays d’Asie-Pacifique, avec 800 dossiers.

FPT.IDCheck, solution anti-contrefaçon pour l'authentification numérique, a été récompensée par un prix d'argent. Photo: FPT

La société de technologie vietnamienne FPT et ses filiales ont été largement honorées avec 2 prix d’or, 1 d’argent, 3 de bronze dans 6 segments différents. FPT est l’entreprise vietnamienne qui a remporté le plus de prix et est aussi l’une des rares à avoir remporté deux prix d’or à ces Asia-Pacific Stevie Awards 2023.Dans la catégorie "innovation dans les activités de bien-être social", FPT a reçu le bronze pour ses efforts de création d’un avenir heureux. Le jury a jugé que les activités sociales de FPT sont très inspirantes et constituent un bon exemple de création d’avantages durables pour la société. Par exemple, l’école Hy vọng (Espoir), où sont nourris et éduqués des enfants qui ont malheureusement perdu leurs parents à cause de COVID-19, a accueilli ses 200 premiers élèves en 2022 ; le programme «Accompagner les enfants à l’école» a permis de construire 250 ponts à travers le pays, notamment dans des zones rurales, montagneuses…Elle a reçu le 2e prix de bronze dans la catégorie "innovation dans l’élargissement des activités à l’étranger". En 2022, son chiffre d’affaires à l’étranger a atteint pour la première fois un milliard de dollars. En 2022, elle a ouvert 4 nouveaux bureaux aux États-Unis, au Danemark, au Japon et en Thaïlande. Plus récemment, son deuxième bureau en Chine a été ouvert, ciblant l’industrie des logiciels automobiles sur le marché chinois, et le marché mondial plus largement.Son 3e prix de bronze est revenu au service de conseil en transformation numérique FPT Digital Kaizen™ dans la catégorie "innovation en transformation numérique".