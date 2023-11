Photo : internet

Hanoï (VNA) - L'économie vietnamienne poursuit ce quatrième trimestre sa dynamique de croissance positive observée durant les trois premiers de l'année, comme en témoignent de nombreux indicateurs importants. Même si les résultats ne sont pas ceux attendus, des changements positifs ont été constatés chaque trimestre et chaque mois.Lors d'un échange d'opinions avec un correspondant du journal Lao Dong (Travail), Dinh Quang Hinh, responsable de la stratégie de marché de la Compagnie de la bourse VNDirect, s'attend à ce que le PIB du Vietnam augmentera de 7% au quatrième trimestre, permettant au taux de croissance pour l'ensemble de l'année d'atteindre 5%.Le principal moteur de la croissance viendra d’une politique budgétaire expansionniste, de la baisse des taux d’intérêt sur les prêts contribuant à relancer l’investissement privé et la consommation intérieure, et du redressement du secteur manufacturier grâce à l’augmentation des commandes à l’exportation…Partageant la même estimation de la prévision de croissance du PIB de 7% au quatrième trimestre de l’expert Dinh Quang Hinh, Nguyen Phuong Lam, directrice du centre d'analyse de la société d’analyse des valeurs mobilières Rong Viet, s'attend à ce que le décaissement des capitaux d'investissement public continue de s'accélérer les deux derniers mois de l'année, soutenant ainsi la dynamique de croissance globale de l'économie.Huynh Hoang Phuong, directeur de la recherche et de l'analyse des investissements de la Société par actions FIDT, a estimé que la tendance générale de l'industrie manufacturière est de s'améliorer progressivement grâce à la reprise des commandes des principaux produits d'exportation.-VNA