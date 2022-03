Hanoi (VNA) – Le Département général de l’éducation physique et des sports a réaffirmé la ferme ambition du Vietnam de se hisser en tête du classement final par nations des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Le Vietnam accélère ses préparatifs pour les SEA Games 31. Photo : VNA

Les SEA Games 31 auront lieu du 12 au 23 mai prochain à Hanoï et dans les provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoà Binh, Vinh Phuc, Phu Tho, Bac Giang et la ville de Hai Phong, dans le Nord. Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont prévues au stade de My Dinh, à Hanoï.La délégation sportive vietnamienne ne dispose que d’un peu plus de deux mois pour s’entraîner et se préparer, avant de participer aux premières épreuves inscrites dans le calendrier de compétitions de ces jeux.Entraînement sans relâcheSelon un récent rapport du Département général de l’éducation physique et des sports, les meilleurs éléments continueront à s’exercer sans relâche pour s’améliorer. Seuls les sportifs qui parviennent à maintenir leur niveau de performance et répondent aux critères de sélection pourront se présenter. Les responsables des disciplines, les fédérations et associations des sports ainsi que le staff des sélections nationales suivent toujours de près la situation de santé et la progression des sportifs afin de choisir les plus prometteurs d’entre eux.La sélection nationale d’athlétisme a effectué son dernier test du 4 au 6 mars, donnant la liste définitive des athlètes qui prendront part aux SEA Games 31. Pour quelques disciplines cibles, c’est-à-dire bénéficiant d’importants investissements cette année, comme la natation, le tir à l’arc et le tir sportif, leurs équipes nationales sont en train de peaufiner les techniques à l’étranger. Pour l’heure, la plupart des disciplines s’exercent aux centres nationaux d’entraînement.Le Vietnam ambitionne de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze à l’édition 2022 des SEA Games retardés d’un an en raison de la pandémie de COVID-19. "En tant que pays d’accueil, la délégation sportive vietnamienne est déterminée à se hisser en tête du classement final par nations. L’objectif est non seulement de bien organiser ces jeux chez nous, mais aussi d’obtenir les meilleurs résultats", a insisté Trân Duc Phân, chef adjoint du Département général de l’éducation physique et des sports.Lors des trois dernières éditions de SEA Games, la délégation vietnamienne a décroché 73 médailles d’or (en 2015), 58 (en 2017) et 98 (en 2019).Aux SEA Games 22, organisées en 2003 pour la première fois au Vietnam, le pays avait décroché au total 444 médailles dont 158 en or, 97 en argent et 91 en bronze."Les SEA Games 31 sont non seulement un événement sportif, mais aussi une belle opportunité pour tous les pays d’accueil de prouver leur responsabilité envers la communauté internationale, leur hospitalité et leur volonté de contribuer au développement de l’ASEAN", a estimé Pham Anh Tuân, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. "Cet événement vise également à échanger sur la culture et promouvoir le tourisme au sein du bloc régional", a-t-il ajouté.La sécurité avant tout"Le Vietnam fera tout son possible pour organiser une édition réussie en toute sécurité", a déclaré Lê Thi Hoàng Yên, chef ajointe du Département général de l’éducation physique et des sports. Le comité d’organisation a élaboré des plans pour assurer la sécurité des délégations sportives et la réponse sanitaire en cas d’infection au COVID-19 pendant le plus grand rendez-vous sportif de la région d’Asie du Sud-Est.Seuls les athlètes testés positifs au virus SARS-CoV-2 seront isolés et bénéficieront des mesures de surveillance nécessaires, a indiqué ledit comité.Selon un représentant du sous-comité sanitaire et antidopage, en cas de détection d’un cas positif au virus, la quarantaine ne sera pas appliquée aux délégations sportives et aux journalistes internationaux. Cependant, ces derniers devront se conformer aux règles, dont l’obligation de présenter un certificat de test négatif délivré par les agences compétentes avant leur départ, a-t-il partagé.Le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Pham Anh Tuân, a informé qu’au moins 15 à 17 épreuves seraient retransmises en direct à la télévision. En outre, la Télévision du Vietnam (VTV) pourrait offrir son service de retransmission en direct aux chaînes des pays participants.Une mise à jour de la situation épidémiologique sera disponible deux semaines avant l’ouverture des 31es SEA Games sur le site web du comité d’organisation à l’adresse www.seagames2021.com ou https://seagames31.webthethao.vn. – CVN/VNA