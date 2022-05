Le paiement en migne devient de plus en plus populaire au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La Banque d’État du Vietnam (BEV) vise à doter 80% des citoyens vietnamiens âgés de plus de 15 ans de comptes bancaires d’ici 2025, a déclaré Lê Van Tuyên, chef adjoint du Département de paiement de la BEV.

Le secteur bancaire s'efforce également que d'ici 2025, le taux de croissance moyen du nombre de transactions via la téléphonie mobile atteigne 50 à 80 % et la valeur de la transaction atteigne 80 à 100 % par an, et que le taux de particuliers et d’organisations utilisant des moyens de paiement sans espèces via les canaux de paiement électronique atteigne 40%… a-t-il ajouté.

Selon lui, ces dernières années, les activités de paiement des habitants, notamment des jeunes et des organisations, se sont rapprochées du niveau technologique mondial.

Les moyens de paiement introduits par les banques sont progressivement populaires au Vietnam: paiement par carte bancaire, paiement en ligne et offline aux points de vente via QR code, paiement en ligne de services numériques, e-commerce via NFC, application de téléphonie bancaire…

Les résultats obtenus montrent qu'il y a un fort glissement vers les moyens électroniques pour remplacer les espèces. C'est aussi l'un des objectifs du Projet de développement des paiements non monétaires au Vietnam pour la période 2021-2025, qui vient d'être publié par le gouvernement fin 2021.

Afin de servir le paiement en ligne, Nguyên Quang Minh, directeur général adjoint de la Société par actions de paiement national (NAPAS), a déclaré que la Napas fournissait de plus en plus des produits et services pour répondre aux besoins du marché.

La Napas a déployé un ensemble de produits de cartes à puce domestiques, allant des cartes de débit, cartes prépayées et récemment cartes de crédit domestiques pour répondre pleinement aux besoins des clients des banques au service du projet de la BEV de conversion de cartes magnétiques en cartes à puce.

La Napas a achevé de connecter les infrastructures de paiement dans 48 localités et 15 unités (ministères, agences, prestataires de services publics) pour fournir des services de paiement en ligne sur le portail de services public national (paiement des assurances sociales, taxe foncière, paiement d’amendes concernant les infractions administratives dans la circulation routière). -VNA