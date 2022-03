Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh vient de signer la décision 327/QD-TTg du 10 mars sur l’approbation du Projet de développement durable et efficace de l’industrie de la transformation du bois pour la période 2021-2030.



L’objectif est de faire de l'industrie de la transformation du bois un secteur économique important, de développer des produits en bois fiables et réputés sur les marchés national et international, de s’efforcer de faire figurer le Vietnam dans le groupe des pays leaders dans le monde en termes de production, de transformation et d'exportation de bois et produits dérivés.



En détails, le Projet vise à atteindre d’ici 2025 un montant des exportations de bois et produits sylvicoles de 20 milliards de dollars, dont 18,5 milliards de bois et produits dérivés. Le total devra ensuite atteindre 25 milliards de dollars en 2030, dont 20,4 milliards de bois et produits dérivés. 100% du bois et des produits du bois destinés à l'exportation et à la consommation sur le marché national seront produits à partir de matières premières légales, certifiées pour la gestion durable des forêts...

Photo d'illustration: VNA



Concernant les tâches, le Projet souligne le développement des infrastructures et de l’échelle de production. Il vise à créer cinq zones forestières d'application de haute technologie, à construire un centre national d'exposition de meubles d'envergure internationale, tout en favorisant le développement de centres de recherche en conception de produits en bois...



Parallèlement, il encourage le développement des produits concurrentiels à valeur ajoutée élevée et dont la demande est forte et stable, en cherchant à maintenir et augmenter les parts de marché aux Etats-Unis, au Japon, en République de Corée, en Union européenne, en Chine. En outre, le Projet insiste sur la nécessité de développer des marques vietnamiennes et de promouvoir le commerce électronique...-VNA