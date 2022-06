Photo d'illustration



Hanoï (VNA) – Le projet de Planification du réseau de ports de pêche et d'abris anti-tempêtes pour les bateaux de pêche pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, vise 184 ports d’ici 2050.



Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural recueille les avis et idées des ministères, organes compétents et localités sur ce projet de Planification, qui vise également l’objectif de 160 abris anti-tempêtes d’ici 2050.



Objectif d’ici 2030 : 176 ports de pêche et 160 abris anti-tempêtes qui pourront répondre aux besoins d’environ 90.600 bateaux.



Sur la période 2021-2030, il y aura des projets de construction de cinq ports de pêche de classe I à Hai Phong, à Da Nang, à Khanh Hoa, à Ba Ria-Vung Tau et à Kien Giang.



Le réseau des ports de pêche et abris anti-tempête jouent un rôle important pour le développement durable de la pêche, contribuant à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Actuellement, le Vietnam compte 68 ports de pêche en service. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a annoncé 74 abris anti-tempête d’une capacité totale de près de 50.900 bateaux de pêche.



Les fonds nécessaires pour les infrastructures essentielles des ports de pêche et des abris anti-tempête d'ici 2030 devraient atteindre 60.370 milliards de dongs, dont environ 31.650 milliards pour la période 2021-2025 et 28.720 milliards pour 2026-2030.-VNA