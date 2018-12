Des touristes étrangers visitent le complexe paysager de Trang An, Ninh Binh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secteur du tourisme vietnamien devrait fixer l’objectif d’accueillir 18 millions d’arrivées internationales en 2019, a proposé le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien.

Lors d’une conférence destinée à faire le bilan des activités en 2018 et de la mise en œuvre des tâches en 2019 de ce secteur, le ministre Nguyen Ngoc Thien a souligné que la promotion du tourisme devrait se focaliser sur les marchés de pointe pour attirer davantage de touristes.

En 2018, le Vietnam a attieré environ 15,6 millions de visiteurs étrangers et servi plus de 80 millions de touristes étrangers. Le chiffre d’affaires du secteur a atteint plus de 620.000 milliards de dôngs (27 milliards de dollars).

Toujours cette année, 380 nouveaux voyagistes se sont vu attribuer la licence professionnelle internationale et 4.678 personnes ont reçu le certificat de guide touristique. –VNA