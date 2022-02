Hanoi (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoàng Van Loi, s’est rendu dans la ville de Cape Town, cherchant à renforcer les relations politiques, diplomatiques, économiques, culturelles et sociales entre les deux pays.

L'ambassadeur vietnamien Hoàng Van Loi (au centre) et la vice-ministre du DIRCO Candith Mashego-Dlamini. Photo: VNA



Le diplomate était au Cap du 8 au 12 février pour assister à un certain nombre d’événements organisés par le Département sud-africain des relations internationales et de la coopération (DIRCO) après que le président africain Cyril Ramaphosa a prononcé son adresse nationale 2022.



Au cours de la réunion, l’ambassadeur vietnamien a informé son hôte du développement socio-économique du Vietnam et des principales politiques étrangères ainsi que des relations entre les deux pays et les deux législatures.



Aux côtés de ses homologues de l’ASEAN, il a proposé à l’Afrique du Sud de continuer à soutenir la position de l’ASEAN sur les questions régionales et mondiales et de se soutenir mutuellement au sein de l’Union interparlementaire (UIP), d’autant plus que la 144e Assemblée de l’UIP se tiendra en Indonésie fin mars.



Le diplomate a profité de l’occasion pour annoncer l’approbation par l’Assemblée nationale du Vietnam de la création du groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Afrique du Sud dans le but de promouvoir la coopération entre les deux Assemblées nationales et les deux pays. Il a suggéré que la législature sud-africaine ait une organisation similaire pour favoriser la connexion et les échanges.



Mahumapelo s’est engagé à se coordonner étroitement avec les ambassadeurs des États membres de l’ASEAN pour favoriser davantage la solidarité et l’amitié entre les deux parties par le biais d’échanges parlementaires, gouvernementaux et populaires.



Lors de sa rencontre avec la vice-ministre du DIRCO Candith Mashego-Dlamini, l’ambassadeur a formulé plusieurs recommandations pour élargir davantage la coopération commerciale et économique bilatérale au moment où les deux parties prennent des mesures énergiques pour relancer l’économie frappée par la pandémie.



La vice-ministre Candith Mashego-Dlamini a, pour sa part, proposé lors de la cinquième réunion du Forum de partenariat Vietnam – Afrique du Sud, que les deux pays se concentrent sur la discussion de mesures et d’initiatives spécifiques pour approfondir les relations bilatérales, élargir et diversifier les relations bilatérales en agriculture, commerce de produits agricoles et miniers, pêche, industries de soutien à l’automobile, tourisme et éducation.



Hoàng Van Loi a également rencontré le PDG nouvellement nommé de la Chambre de commerce du Cap, John Lawson, ainsi que des dirigeants de l’Université du Cap (UCT) et de plusieurs entreprises locales faisant des affaires avec le Vietnam.



Les statistiques du Vietnam et de l’Afrique du Sud montrent que le commerce bilatéral a atteint près de 1,3 milliard de dollars en 2021 malgré les impacts du COVID-19. Les exportations du Vietnam vers l’Afrique du Sud ont totalisé 847 millions de dollars l’an dernier, en hausse de 24,3% par rapport à 2020, tandis que les importations étaient évaluées à 426,5 millions de dollars, en baisse de 40% en glissement annuel. – VNA