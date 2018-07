Hanoi (VNA) - Les organes législatifs vietnamien et laotien devraient renforcer leur coopération et partager leurs expériences dans la construction des systèmes institutionnel et juridique, ainsi que la supervision de l’exécution des lois, a déclaré mardi 17 juillet la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos, Sengnouane Xayalat. Photo: VNA

Elle a fait cette déclaration en recevant à Hanoi le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos, Sengnouane Xayalat, saluant les résultats de l’entretien entre les délégations parlementaires de haut niveau vietnamienne et laotienne.La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a suggéré que les deux organes législatifs créent des instruments juridiques et politiques favorables pour que leurs gouvernements mettent en œuvre plus efficacement les engagements et les accords conclus par les dirigeants vietnamiens et laotiens, en travaillant ensemble pour examiner la mise en œuvre des accords signés.Nguyên Thi Kim Ngân s’est jouie de la coopération efficace entre Hô Chi Minh-Ville et les localités du Laos, affirmant que l’Assemblée nationale du Vietnam est prête à connecter les localités vietnamiennes avec celles du Laos pour échanger des expériences dans le travail des conseils populaires.La dirigeante vietnamienne a ajouté que l’Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam se joindront aux homologues du Laos pour accélérer la construction du siège de l’Assemblée nationale du Laos comme prévu.Cet ouvrage sera un symbole de l’amitié traditionnelle et de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, a-t-elle souligné.Pour sa part, le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos, Sengnouane Xayalat a déclaré que sa visite au Vietnam vise à resserrer les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et laotiens.Il a transmis les meilleures salutations de la présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Pany Yathotou, à la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân.Lors de l’entretien avec la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tong Thi Phong, le même jour, les deux parties ont discuté de diverses questions d’intérêt commun, notamment la coopération entre les deux Assemblées nationales et l’Union interparlementaire (UIP) et d’autres pays.Sengnouane Xayalat a également informé de la situation socio-économique du Laos au premier semestre de 2018 ainsi que les efforts du pays pour réformer les procédures administratives et atteindre les objectifs de développement socio-économique d’ici à la fin de l’année, en particulier les exportations et la production de petite industrie.Il a souligné l’épanouissement des liens entre le Vietnam et le Laos au cours des dernières années, notamment la célébration du 40e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos et du 55e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2017. –VNA