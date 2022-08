Hanoï, 15 août (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré au Qatar de promouvoir la coopération en matière d'investissement avec le Vietnam dans le développement des infrastructures, le pétrole, les énergies renouvelables, les technologies vertes et la transformation numérique lors d’une rencontre le 15 août avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Photo : VNA

Pham Minh Chinh a hautement apprécié les progrès réalisés par les deux pays dans leur partenariat multiforme et leur soutien mutuel actif dans les forums multilatéraux. Félicitant le Qatar pour la signature de l'instrument d'adhésion au Traité d'amitié et de coopération (TAC) de l'ASEAN, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam soutenait une coopération étroite, efficace et intégrale entre l'ASEAN et le Qatar.

Il a proposé le renforcement des échanges des délégations à tous les niveaux. Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties d’organiser la 3e réunion du Comité intergouvernemental le plus tôt possible pour définir les futures coopérations bilatérales. Il a également salué la ratification de l’accord sur l’exemption de visa pour les personnes ayant des passeports diplomatiques ou de service.

Pour renforcer davantage les relations Vietnam-Qatar, il a déclaré que les deux pays devraient augmenter les échanges de délégations et renforcer les échanges interpersonnels et culturels. Il a proposé que les deux pays facilitent un accès plus large aux marchés de l'autre et a demandé au Qatar d'aider à promouvoir l'industrie halal au Vietnam.

Il a également exhorté le Qatar à fournir un financement de l'APD pour des projets d'infrastructure et agricoles au Vietnam, ajoutant que les deux parties devraient se coordonner pour appliquer efficacement un accord bilatéral sur la coopération dans le domaine du travail.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a souligné que le Qatar prenait toujours en haute estime ses relations avec le Vietnam et le considérait comme une porte d’entrée sur le marché aséanien. Le Fonds d’investissement public du Qatar a versé des centaines de millions de dollars au Vietnam.

Le responsable qatarien a répondu favorablement à la proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. - VNA