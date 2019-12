Hanoi (VNA) - Le Vietnam espère recevoir une aide supplémentaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour améliorer son système de santé, y compris la prévention des maladies, les soins de santé primaires et l’élaboration d’une loi sur les soins de santé, a déclaré mardi 17 décembre à Hanoi le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (à droite) et le directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Takeshi Kasai. Photo: VNA

Recevant le directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Takeshi Kasai, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié l’assistance de l’OMS au Vietnam au cours des quatre dernières décennies, en particulier dans la prévention et le contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, le programme élargi de vaccination, la formation des ressources humaines et l’assurance maladie.

Le Vietnam est disposé à poursuivre sa coopération avec l’OMS pour construire un système de santé moderne et complet qui contribue à améliorer la qualité de vie dans le pays et à atteindre les objectifs fixés dans sa stratégie nationale sur la protection de la santé publique et les soins de santé pour la période 2020-2030, a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Takeshi Kasai a informé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam du plan de l’OMS de réformer le système de santé en vue d’élargir l’accès à des services médicaux de qualité à des coûts convenables pour les Vietnamiens.

Il a présenté les recommandations de l’OMS au gouvernement vietnamien concernant les politiques à moyen et à long termes dans plusieurs domaines prioritaires, notamment le développement de solides établissements de soins de santé primaires et l’application du même prix pour le même service dans les hôpitaux de tous les niveaux. - VNA