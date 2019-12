Hanoi, 19 décembre (VNA) - Le Parti et l'État du Vietnam souhaitent renforcer le partenariat stratégique intégral avec la Russie en général et son groupe énergétique Gazprom en particulier, a déclaré le président de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Van Binh.

Le Vietnam considère la coopération dans les domaines de l'énergie et du pétrole et du gaz comme un pilier important des relations bilatérales avec la Russie, a déclaré Nguyen Van Binh, lors d'une rencontre avec Vitaly Markelov, membre du conseil d'administration et vice-président du comité de gestion de Gazprom, le 19 décembre à Hanoi.

Il a proposé à Gazprom de continuer à accroître les investissements dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz, l'approvisionnement en pétrole brut, l'électricité alimentée au gaz et le gaz naturel liquéfié.

Nguyen Van Binh a hautement apprécié l'accord de coopération stratégique et les investissements à long terme de Gazprom au Vietnam.

Vitaly Markelov a déclaré que Gazprom souhaitait devenir un partenaire prestigieux des sociétés gazo-pétrolières vietnamiennes.

Les partenariats bilatéraux se développeront davantage alors que Gazprom et le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam) devraient bientôt signer un nouvel accord de coopération stratégique pour les dix prochaines années, a-t-il déclaré.

Le 19 décembre également, Nguyen Van Binh a reçu une délégation de professeurs de l'Université Havard, basée aux États-Unis.

Le professeur Akash Deep, chef de la délégation, a partagé ses expériences internationales dans l'amélioration du cadre juridique pour développer avec succès le partenariat public-privé (PPP) au Vietnam.

Nguyen Van Binh a hautement apprécié les précieuses expériences d’ Akash Deep, qui, a-t-il dit, aideront le Vietnam à construire une loi de PPP solide afin d'attirer plus d'investissements privés dans les projets de développement des infrastructures et les services publics.-VNA.