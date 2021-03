Un patient atteint de tuberculose à l'hôpital Pham Ngoc Thach. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le thème de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (24 mars) "l'horloge tourne" transmet le message qu'il est urgent de concrétiser les engagements internationaux de mettre fin à la tuberculose, a déclaré le prof. agrégé-docteur Nguyen Viet Nhung, directeur de l’hôpital national des maladies pulmonaires.

Depuis que le COVID-19 a été annoncé par l'Organisation mondiale de la santé comme une "pandémie mondiale" fin janvier 2020, il a eu un impact négatif considérable sur le développement de toute la société, non seulement au Vietnam mais dans le monde entier.

En raison de grave impact de la pandémie, le taux de déclaration des cas de tuberculose dans le monde en 2020 a également reculé d'environ 20%. Dans trois pays à forte charge de morbidité, l'Inde, l'Indonésie et les Philippines, la réduction des cas de tuberculose est de 25 à 30%. Au Vietnam, ce taux a diminué de 3,1%.

Selon le prof. agrégé-docteur Nguyen Viet Nhung, également président du Programme national de lutte contre la tuberculose, le Vietnam a encore un fardeau de tuberculose élevé, et est l'un des 30 pays ayant comptant le plus de patients tuberculeux pharmacorésistants au monde.

Chaque année, le pays détecte 170 000 nouveaux cas dont 70% en âge de travailler, selon le rapport 2020 de l'Organisation mondiale de la santé.

Le prof. agrégé-docteur Nguyen Viet Nhung, directeur de l’hôpital national des maladies pulmonaires. Photo: VNA



En 2020, le Vietnam est également touché par la pandémie de COVID-19, mais avec un effet plus faible que dans le reste du monde, et le nombre de nouveaux cas de tuberculose est également réduit de 3,1%. Toutefois, la population nationale a pris conscience des mesures de prévention et de lutte des infections respiratoires, dont la tuberculose et le COVID-19.

En même temps, le système politique dispose d'informations suffisantes sur le rôle de la santé dans le développement socio-économique et les mesures de lutte contre les maladies respiratoires. C'est une opportunité pour le Vietnam de mettre fin à la tuberculose", a déclaré le prof. agrégé-docteur Nguyen Viet Nhung.

Par conséquent, le Programme national de lutte contre la tuberculose a présenté le thème de la Journée mondiale de la tuberculose au Vietnam en 2020 "Faire du danger du COVID-19 une opportunité pour le Vietnam de mettre fin à la tuberculose". Et le thème de cette année est "Le Vietnam vainc le COVID-19 et met fin à la tuberculose".

Au Vietnam, rien qu'en 2020, 170 000 nouveaux cas de tuberculose ont été détectés avec environ 11 400 décès, pour la plupart des cas non détectés et donc non traités. -VNA