Cérémonie d'ouverture de la 51e conférence des ministres de l’Economie de l’ASEAN et des événements connexes, le 6 septembre en Thaïlande. Photo : VNA



Bangkok (VNA) – Le Vietnam va signer l’accord de l’ASEAN sur le commerce des services (ATISA – ASEAN Trade in Services Agreement) lors de la 51e conférence régionale des ministres de l’Economie, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh.

La 51e conférence des ministres de l’Economie de l’ASEAN (AEM 51) et les événements connexes ont officiellement débuté le 6 septembre à Bangkok, avec la participation de délégués des 10 pays membres de l’ASEAN et de plusieurs pays partenaires. La délégation vietnamienne est conduite par le ministre Tran Tuan Anh.

Ces conférences permettront aux 10 pays membres de l’ASEAN et ses partenaires de discuter de leur coopération économique, de signer des accords sur le commerce et l’investissement, de finaliser plusieurs documents qui seront soumis au 35e Sommet de l’ASEAN et conférences connexes, prévus en novembre prochain en Thaïlande.

Les débats de l’AEM 51 seront consacrés aux priorités économiques en 2019 de l’ASEAN proposées par la Thaïlande, président du bloc régional cette année. Les participants devront également examiner la réalisation des engagements pris dans le cadres des accords de l’ASEAN, ainsi que la situation de l’édification de la Communauté économique de l’ASEAN… Ils évalueront en outre la coopération entre l’ASEAN et les partenaires dans le cadre de leurs accords de libre-échange et discuteront des orientations futures.

En marge de l’AEM 51, la 7e conférence ministérielle des pays participant aux négociations de l’Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership) sera organisée. Elle cherchera à accélérer les négociations pour qu’elles puissent s’achever à la fin 2019.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information en marge de l’AEM 51, le ministre Tran Tuan Anh a souligné le rôle important de l’ASEAN en tant que grand partenaire du Vietnam en matière commerciale et d’investissement. Il a indiqué que les échanges commerciaux entre le Vietnam et le l’ASEAN s’étaient élevés à près de 56,3 milliards de dollars en 2018, contre 5,9 milliards en 1996, année d’adhésion du Vietnam à la zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA).

Le ministre Tran Tuan Anh a par ailleurs souligné que le Vietnam accélérait ses préparatifs pour assumer la présidence tournante de l’ASEAN en 2020, et que son ministère travaillait avec d’autres organes ocmpétents pour définir les sujets et les priorités économiques de l’ASEAN pour l’année prochaine. -VNA