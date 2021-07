Hanoi (VNA) - Le Premier ministre a approuvé un projet de création d’un nouveau réseau d’équipements culturels et sportifs dans les dix prochaines années.

Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam à Dông Mô, en banlieue de Hanoi,, attire les foules. Photo: VNA

Les musées, les bibliothèques, l’industrie cinématographique, les arts du spectacle, les expositions artistiques et culturelles, les centres culturels au pays et les centres culturels vietnamiens à l’étranger sont tous inclus dans le plan.

Les institutions de recherche et de formation spécialisées dans la culture et l’art, le patrimoine culturel et historique et les monuments nationaux spéciaux, les villages culturels et touristiques au sein des groupes ethniques, les bases de numérisation des données culturelles, les sièges sociaux culturels sont également à l’étude.

Le réseau d’établissements sportifs se compose de centres de formation et d’entraînement, de centres d’activités sportives, d’établissements de traitement des blessures et de réhabilitation, d’établissements de recherche et de formation sportive et de sièges d’agences sportives.

Le plan couvrira l’ensemble du territoire vietnamien, y compris le continent, les îles, les archipels et les zones maritimes sous souveraineté vietnamienne et les centres culturels vietnamiens à l’étranger.

Il vise à créer un outil efficace de l’État pour gérer et administrer les activités culturelles et sportives, formuler des programmes, des plans annuels et à long terme ainsi que conduire des projets de développement culturel et sportif.

L’amélioration de la gestion, de l’exploitation et de l’utilisation rationnelle des ressources pour le développement des activités culturelles et sportives fait également partie du plan.

Son objectif principal consiste à orienter le développement d’un réseau national synchrone et moderne d’installations culturelles et sportives, avec un certain nombre de projets construits pour répondre aux normes et exigences internationales d’organisation d’événements culturels, artistiques et sportifs régionaux et continentaux.

Il devrait améliorer les produits et services culturels et sportifs de haute qualité et rehausser la position du Vietnam sur la carte mondiale du tourisme et des sports.

Le développement des installations contribuera également à élever le niveau de certains sports clés, garantissant les conditions pour être prêt à accueillir avec succès des événements sportifs internationaux.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé d’assurer la mise en œuvre de ce plan. – VNA