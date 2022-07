Hanoi (VNA) – L’économie vietnamienne rebondit grâce à un large éventail de moteurs. Era Dabla-Norris, directrice adjointe du département Asie et Pacifique et cheffe de mission pour le Vietnam au Fonds monétaire international (FMI), s’est entretenue avec le journal "Dâu tu" (Investissement) sur la manière dont le Vietnam peut se développer davantage avec un nouvel élan.

- Les services du FMI ont prévu que l’économie vietnamienne connaîtra une croissance de 6% en 2022 et de 7,2% en 2023. Quels sont les principaux moteurs de la croissance économique pour l’année prochaine ?Ces prévisions reposent en grande partie sur la dynamique de croissance de l’activité associée à la réouverture économique après la vague de Covifd-19 au deuxième semestre de 2021. Les principales hypothèses qui les sous-tendent sont l’efficacité continue des vaccins, la réduction des interruptions d’approvisionnement et la normalisation de l’activité progressant rapidement en 2022 et s’accélérant en 2023.L’essentiel de la relance budgétaire dans le cadre du Programme de relance et de développement [socio-économiques] (PSRD) - en particulier la grande composante d’investissement - devrait se jouer en 2023, ce qui stimulerait encore l’activité l’année prochaine.Cependant, nous notons que les données sur l’activité au deuxième trimestre de 2022 indiquent une reprise beaucoup plus forte et plus précoce que prévu, tant sur le front intérieur qu’extérieur. Nous sommes donc en train de mettre à jour nos prévisions pour l’année. Dans le même temps, nous reconnaissons des risques baissiers plus importants pour 2023, reflétant principalement des conditions plus strictes sur les marchés extérieurs, notamment aux États-Unis, en Chine et dans l’UE.- Les tensions géopolitiques ont eu un impact négatif sur l’économie mondiale. Comment cela affectera-t-il la croissance économique du Vietnam, dont le chiffre d’affaires à l’exportation et à l’importation double actuellement son PIB ?Les liens directs du Vietnam avec la Russie et l’Ukraine sont limités. L’impact du conflit sur l’économie vietnamienne sera principalement indirect, à travers la hausse des prix des matières premières - en particulier du pétrole - et une réduction de la demande des principaux partenaires commerciaux européens.Plus généralement, les tensions géopolitiques qui conduisent à une reconfiguration des chaînes de valeur mondiales peuvent avoir des effets contraires sur le Vietnam. D’une part, le Vietnam bénéficie déjà d’un certain détournement des échanges de la Chine, augmentant la part du commerce mondial qu’il attire.D’autre part, si les tensions géopolitiques conduisent à la relocalisation, le commerce international global se contractera, et donc le gâteau dont le Vietnam tire sa part sera plus petit.

- Le paquet monétaire et fiscal de 15 milliards de dollars du Vietnam est utilisé pour soutenir le PSDR. Quelle est l’importance de cette initiative pour l’économie et pouvez-vous envisager ses résultats s’il est mis en œuvre efficacement ?

Vue aérienne de Hô Chi Minh-Ville. Photo : vneconomy.vn

Le PSRD, qui doit être exécuté sur la période 2022-2023, comprend un large éventail de politiques, allant de mesures budgétaires à court terme telles que des allégements fiscaux temporaires, des bonifications de taux d’intérêt et un soutien à la liquidité pour les entreprises et les ménages, à des politiques à plus long terme qui incluent des dépenses sur les soins de santé, l’éducation, les infrastructures numériques et physiques. Le paquet est bien adapté pour assurer la reprise après le grand choc économique du second semestre de 2021.En outre, s’il est mis en œuvre efficacement, le programme stimulera les investissements dans les infrastructures et créera une dynamique de réformes dans les domaines inscrits à son programme, tels que le changement climatique, la transformation numérique, l’innovation, l’inclusion financière, le climat des affaires, l’éducation et le marché du travail.Celles-ci joueraient un rôle essentiel dans la limitation des cicatrices économiques - compensant en partie le ralentissement de l’accumulation de capital pendant la pandémie - et pourraient stimuler la productivité.- La mise en œuvre de ce paquet contribuera-t-elle à faire grimper l’inflation au Vietnam, menaçant l’objectif du gouvernement de contrôler l’inflation à environ 4% pour l’année ?Bien que des données récentes montrent que l’activité est vigoureuse et croissante, certains segments de l’économie sont encore inutilisés, en particulier dans certains secteurs de services.De plus, bien que le marché du travail se redresse, le taux de chômage est toujours supérieur aux niveaux d’avant la pandémie et le sous-emploi reste relativement élevé.Par conséquent, nous ne considérons pas le PSRD comme un moteur majeur de l’inflation en 2022, car la pression sur les prix devrait provenir en grande partie de l’inflation des matières premières importées et de la hausse consécutive des prix intérieurs des carburants, des transports et de certains intrants de production.- Quelle est votre évaluation de la restructuration économique du Vietnam et quelles devraient être les principales priorités du programme du gouvernement à ce sujet ?Le Vietnam va dans la bonne direction et accélère un programme de réforme décisif, mais une mise à niveau est nécessaire pour répondre aux aspirations des autorités à une croissance soutenue, inclusive et verte.Les différences économiques omniprésentes entre les entreprises, les secteurs et les travailleurs sont l’un des défis les plus importants qui freinent la productivité et entravent une allocation efficace des ressources.La résolution de ces problèmes nécessite des réformes structurelles pour améliorer l’environnement des affaires, accroître la productivité et stimuler la croissance potentielle, y compris des politiques visant à garantir des conditions de concurrence équitables, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui soutiennent la formalisation des entreprises et de la main-d’œuvre, stimulent la diffusion de la technologie à partir de l’investissement étranger direct dans les entreprises nationales et réduit l’inadéquation des compétences de la main-d’œuvre.En outre, l’amélioration des institutions économiques, la réduction de la corruption, la promotion de la transformation numérique et l’écologisation de l’économie sont d’autres domaines de réforme importants auxquels le Vietnam devrait s’attaquer pour réaliser ses ambitions économiques à l’avenir. Les perspectives de croissance à moyen terme dépendront essentiellement de la mise en œuvre décisive des réformes. – VNA