Hanoi (VNA) - Plus de 45.000 étudiants étrangers de 102 pays et territoires se sont inscrits dans 155 universités vietnamiennes entre 2016 et 2021, selon un rapport du Département de la coopération internationale du ministère de l’Éducation et de la Formation. Sur le nombre total d’étudiants, 26,6% se sont vu offrir des bourses dans le cadre d’accords entre le gouvernement vietnamien et des gouvernements étrangers.

Chaque année, quelque 4.000 à 6.000 étudiants étrangers viennent étudier au Vietnam. Le nombre le plus élevé a été signalé en 2019, atteignant 6.300. Le chiffre est tombé à environ 3.000 en 2020 et 2021 en raison des impacts de la pandémie de Covid-19.