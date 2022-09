Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam est devenu une destination préférée des touristes cambodgiens, avec le plus grand nombre d'arrivées en Asie du Sud-Est jusqu'en août dernier, a rapporté le 10 septembre le journal en ligne cambodgien Thmeythmey.



En août, le nombre des touristes cambodgiens au Vietnam a grimpé en flèche, avec 205% par rapport à la même période de 2019, soit avant le déclenchement de l'épidémie de Covid-19.



Au cours des huit premiers mois de l'année, en Asie du Sud-Est, les Cambodgiens tennaient le haut du pavé avec plus de 80.000 visiteurs, devant les Singapouriens (68.000), les Thaïlandais (61.000) et les Malaisiens (53.000).



Toujours selon Thmeythmey, les touriste cambodgiens choissent principalement des destinations au Vietnam au service du tourisme, du tourisme médical, de la visite des proches ou du commerce frontalier.



Depuis sa réouverture complètes aux activités touristiques en mars dernier, le Vietnam a accueilli 1,4 million d'arrivées internationales. Les Sud-coréens continuent à arriver en tête avec 360.000 arrivées, soit 26% du total, devant les Américains avec 140.000 arrivées, les Cambodgiens, les Japonais, les Singapouriens, les Chinois, les Australiens, etc. -VNA