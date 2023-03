A la porte frontalière de Moc Bai, province de Tay Ninh. Photo : tuoitre.vn

Hanoï (VNA) – Le nombre des touristes cambodgiens à Tay Ninh a connu une augmentation notable au premier trimestre 2023, avec plus de 72.000 personnes, selon le journal Tuoi tre (Jeunesse) citant des statistiques du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de cette province méridionale.Selon ce journal, auparavant, les Cambodgiens venaient au Vietnam principalement pour des services médicaux. Cependant, au cours de ces dernières années, l'afflux de visiteurs cambodgiens de la classe moyenne venant au Vietnam à des fins touristiques a tendance à augmenter, notamment après le contrôle de la pandémie de COVID-19.La ville balnéaire de Da Nang, l'ancienne ville de Hoi An, les villes de Da Lat, de Nha Trang et Phu Quoc font toutes partie des destinations de prédilection des touristes cambodgiens D’après Tran Quoc Thinh, directeur du Centre de promotion du tourisme de Tay Ninh, le Cambodge est un marché touristique traditionnel de cette province vietnamienne qui est limitrophe de trois provinces cambodgiennes.Les Cambodgiens traversent régulièrement la frontière vers Tay Ninh pour faire du tourisme, faire du shopping ou visiter des pagodes, en particulier durant le week-end ou les jours fériés, a précisé Tran Quoc Thinh.Afin d'attirer davantage de voyageurs cambodgiens, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Tay Ninh a organisé un programme de promotion du tourisme pour présenter ses atouts aux provinces cambodgiennes connaissant un fort essor touristique.Plusieurs entreprises des deux pays se sont engagées à collaborer pour promouvoir le tourisme en recherchant des solutions visant à stimuler la demande et en créant des produits, services et circuits touristiques.-VNA