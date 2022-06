Photo d'illustration : CPV

Hanoi (VNA) - "Avec une valeur d'exportation qui devrait atteindre 535 milliards de dollars d'ici 2030, le Vietnam est un marché important pour le commerce mondial", a déclaré Michele Wee, directrice générale de la banque Standard Chartered Vietnam, lors du récent webinaire sur le développement durable au Vietnam.La banque Standard Chartered Vietnam et l’Association des entreprises britanniques (Britcham) ont organisé conjointement ce webinaire sur le développement durable au Vietnam, avec pour thème "Les tendances commerciales futures".Denzel Eades, représentant du BritCham Vietnam, a déclaré: "L'intégration de solutions numériques et durables dans la chaîne d'approvisionnement apporte à la fois une rentabilité à court terme et une croissance à long terme. Nous voyons une excellente opportunité de financement durable pour les chaînes d'approvisionnement au Vietnam".Il s'agit du quatrième d'une série de webinaires organisés conjointement par Standard Chartered et Britcham de 2021 à fin 2022, dans le cadre d'un accord entre les deux parties pour promouvoir le développement durable au Vietnam et appliquer les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans les entreprises.- CPV/VNA