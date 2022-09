Hanoï (VNA) - Le Vietnam a été classé parmi les dix premiers marchés émergents pour les centres de données mondiaux, selon un rapport de la société Research and Markets, spécialiste des prévisions et de l’étude de marché.

Répondant à la demande toujours croissante d’applica-tions et de services de données au Vietnam, les solutions numériques garantissent une disponibilité 24 heures sur 24 et maintiennent les consommateurs connectés.

Le marché vietnamien des centres de données s’élevait à 858 millions d’USD en 2021. Photo : VNA/CVN

NTT Global Data Centers Corporation (NTT GDC) et Quang Dung Technology Distribution Joint Stock Company (QD.TEK) ont annoncé récemment une coentreprise pour le développement et l’exploitation d’un nouveau centre de données à Hô Chi Minh-Ville. Sur la base de ce nouveau partenariat, NTT GDC et QD.TEK établiront NTT Global Data Centers HCMC1 Limited Liability Company (HCMC1). Et cette dernière construira le nouveau Ho Chi Minh City 1 Data Center, qui sera situé dans le Saigon Hi-Tech Park.

‘‘La mégapole du Sud est un marché prometteur et un énorme potentiel de croissance. NTT y a déjà une forte présence et un héritage, et le centre de données Ho Chi Minh City 1, ainsi que le partenariat avec QD.TEK marqueront un nouveau chapitre pour nous, afin de mieux servir nos clients’’, a déclaré Yasuo Suzuki, Pdg de NTT GDC.

‘‘Le partenariat avec NTT, le premier opérateur de télécommunications et fournisseur de services de centres de données au monde, nous permet de fournir des services TIC avec les avantages d’un centre de données de classe mondiale aux clients vietnamiens, qui sont de plus en plus demandeurs de services numériques’’, a déclaré Ngô Truong Da, président de QD.TEK.

Comme annoncé, le nouveau centre de données devrait être prêt à fonctionner en 2024 pour fournir divers services informatiques à un large éventail de clients, y compris le gouvernement vietnamien, les principales institutions financières, les entreprises de télécommunications, les entreprises informatiques et les fabricants au Vietnam. Cette opération suit la tendance au Vietnam en termes d’investissement dans les centres de données.

Selon Trân Minh Tuân, vice-directeur de l’Institut national de la stratégie de l’information et de la communication, le pays compte 27 centres de data de 11 fournisseurs.

Protection des données, une préoccupation mondiale

Research and Markets a déclaré que le Vietnam avait une croissance impressionnante, une capacité de prestation de services aux normes internationales et un grand nombre d’organisations et d’entreprises.

Eco Data Center (ecoDC) dans le parc high-tech Hoà Lac, à Hanoï, est l'un des plus grands centres des données du pays. BCT/CVN

Le marché vietnamien des centres de données s’élevait à 858 millions d’USD l’année dernière et devrait croître de plus de 14% par an jusqu’en 2026. La croissance du marché des centres de données a été tirée par les projets et initiatives du gouvernement. Les principaux acteurs du marché vietnamien des centres de données sont FPT, Viettel-CHT, Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), KDDI, Hitachi Asia (Vietnam), Hewlett Packard, SAP Vietnam, IBM Vietnam, Microsoft Vietnam et Amazon Web Services Vietnam. Les entreprises vietnamiennes occupent seulement 20% des parts de marché, pour une valeur estimée à environ 900 milliards de dôngs.

La protection des données est une préoccupation mondiale et devient une question importante pour le gouvernement vietnamien. L’exigence de localisation des données en vertu de la Loi sur la cybersécurité, ainsi que la nécessité de meilleures vitesses de traitement au service des utilisateurs vietnamiens sont les raisons principales de l’augmentation de la demande de centres de données dans le pays. La propension du gouvernement à la numérisation contribue à renforcer la demande de centres de données. La main-d’œuvre jeune et dynamique, l’essor du commerce électronique et de la banque numérique, le stockage des données d’entreprise sur les plateformes cloud… Tous ces éléments créent un énorme potentiel pour les centres de données à travers le pays.

De plus, le marché vietnamien des centres de données est tiré par le déplacement des données d’entreprise vers les plateformes cloud. Cela a conduit à une hausse des solutions de stockage de données, qui devraient à leur tour influencer positivement la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante de solutions de Big Data, d’Internet des objets et de solutions basées sur le cloud, entre autres, devrait stimuler la croissance du marché jusqu’en 2026. Grâce à l’alphabétisation numérique et une importante adoption de l’électronique, le numérique au Vietnam foisonne. Les demandes locales de service cloud augmentent également. Les centres de données se localisent pour la majorité à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA