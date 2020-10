Hanoi (VNA) - Le Vietnam a fait de grands progrès pour se projeter comme un leader efficace de l’ASEAN, en particulier avec sa gouvernance proactive dans la gestion de la pandémie de Covid-19, sa politique sur le climat et sa stabilité politique, a rapporté l’ASEAN Post.

Les automobilistes attendent sur leurs motos à un feu de circulation aux heures de pointe à Hô Chi Minh-Ville le 8 septembre 2020. Photo : AFP

Dans son article publié le week-end dernier, l’ASEAN Post a souligné le rôle de premier plan du Vietnam en tant que président actuel de l’ASEAN, affirmant que le pays était activement impliqué dans l’association depuis 1995, date à laquelle il a rejoint le bloc dans le but de rassembler tous les pays d’Asie du Sud-Est pour promouvoir la paix, la liberté et la prospérité régionales.Le journal a souligné que le Vietnam est le seul pays d’Asie du Sud-Est à avoir réalisé une action climatique, selon le Rapport sur le développement durable 2020. Le Vietnam est en avance sur le reste de l’Asie du Sud-Est alors qu’il pousse à une plus grande dépendance aux énergies renouvelables.Concernant la croissance économique, même en ces temps inhabituellement difficiles, l’économie vietnamienne a été remarquablement résistante, grâce aux mesures drastiques du gouvernement telles que les allégements fiscaux, le report des paiements d’impôts et les redevances d’utilisation des terres pour les entreprises.Les investissements directs étrangers de plus de 12 milliards de dollars ont été enregistrés au Vietnam entre janvier et avril de cette année.En outre, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de plus de 9,9 milliards de dollars, sa meilleure performance par rapport aux quatre années précédentes.L’économie du Vietnam au troisième trimestre de cette année a été positive, enregistrant une croissance de 2,6% tirée par les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture, qui ont progressé de 2,93%. Le secteur de l’industrie et de la construction a augmenté de 2,95% et les services de 2,75%. La croissance globale du Vietnam en 2020 devrait être de l’ordre de 2,9%.L’ASEAN Post a également hautement qualifié le Vietnam de l’un des pays les plus stables politiquement de la région.En tant qu’étoile montante de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam pourrait adopter une double stratégie de leadership efficace avec le leader de facto traditionnel de l’ASEAN, l’Indonésie, a-t-il déclaré.Le succès de la stratégie anticoronavirus du Vietnam - qui est centrée sur ses expériences similaires dans le passé - a attiré à juste titre l’attention de la communauté internationale. L’État membre de l’ASEAN doit être félicité pour ses politiques efficaces de lutte contre la pandémie, qui ont permis de faibles niveaux de transmission et de décès.Avec l’Indonésie, le Vietnam peut modifier l’environnement sécuritaire de l’ASEAN et conduire l’association dans la bonne direction en ce qui concerne les objectifs individuels et collectifs de tous ses États membres, a-t-il indiqué. – VNA