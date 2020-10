Hanoi (VNA) - La solution de sur préservation des danses traditionnelles de l’ASEAN à l’aide de la science des données des jeunes vietnamiens a remporté le premier prix du concours Future Ready ASEAN 2020.

La finale s’est déroulée en ligne. Photo: VNA



L’équipe vietnamienne a remporté le premier prix du concours Future Ready ASEAN 2020 avec «Préservation des danses traditionnelles de l’ASEAN à l’aide de la science des données».

Le concours permet aux jeunes de la région d’ASEAN de trouver des solutions utilisant la science des données pour promouvoir le patrimoine culturel de l’ASEAN.



La finale s’est déroulée en ligne avec la participation de 9 des 70 équipes de 8 pays membres de l’ASEAN. Au final, trois équipes - du Vietnam, du Myanmar et de l’Indonésie - ont remporté la finale.



L’équipe vietnamienne, composée de Nguyên Ngô Hoài Linh, Nguyên Hoàng Lâm et Dào Tiên Minh a gagné le premier prix grâce à une présentation impressionnante sur «Préserver les danses traditionnelles de l’ASEAN à l’aide de la science des données». L’équipe birmane est 2e place avec "Comment l’épopée du Ramayana a pris racine sur la scène de l’ASEAN", suivie par l’équipe indonésienne avec "Trible: une application mobile pour écouter la musique traditionnelle de l’ASEAN."



Le concours Future Ready ASEAN est l’une des activités clés du programme d’innovation numérique de l’ASEAN, une initiative de collaboration entre le Fond d’ASEAN, Microsoft et Empire Code dans le but de fournir un accès à un enseignement informatique de haute qualité pour les personnes en situation difficile.



Grâce au site Web Future Ready ASEAN, 26.998 jeunes démunis ont eu reçu une formation en informatique et 1.187 enseignants ont participé à cette initiative depuis mars 2019. – CPV/VNA