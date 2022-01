Hanoï, 20 janvier (VNA) - Le gouvernement vietnamien crée toujours les meilleures conditions possibles pour que les entreprises et les investisseurs, dont Samsung, étendent leurs opérations au Vietnam, a affirmé le 20 janvier le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le

directeur général du Complexe Samsung Vietnam, Choi Joo-ho. Photo : VNA Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le

Lors d'une réception pour le directeur général du Complexe Samsung Vietnam, Choi Joo-ho, à Hanoï, le Premier ministre a déclaré que l'investissement de Samsung était la preuve du développement fructueux du partenariat de coopération stratégique entre le Vietnam et la République de Corée.Il a salué les performances du groupe dans le contexte de la pandémie de COVID-19, avec un chiffre d'affaires accumulé en augmentation de 14% en 2021 par rapport à l'année précédente pour atteindre plus de 74 milliards de dollars.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié la considération par Samsung Vietnam comme une destination pour ses investissements à long terme, notant que ses projets font partie des projets d'IDE qui sont déployés rapidement au Vietnam.Le centre de recherche et développement de Samsung , le plus grand du genre en Asie du Sud-Est en cours de construction à Hanoï, devrait soutenir les entreprises vietnam iennes et augmenter le taux de localisation, a-t-il déclaré.Le gouvernement vietnamien considère Samsung comme un modèle d'investissement au Vietnam et se tient prêt à aider le groupe à rechercher la meilleure destination pour son projet de batterie de haute technologie, a-t-il déclaré.Le Premier ministre a appelé Samsung à continuer d'aider les entreprises vietnamiennes à participer à sa chaîne de valeur mondiale ainsi qu'aux activités de recherche et développement au Vietnam.Le dirigeant a exprimé son espoir que Samsung s'efforcera d'attirer des investissements au Vietnam et a suggéré que le groupe définisse une stratégie de formation du personnel pour inclure des Vietnamiens dans sa direction.Pour sa part, Choi Joo-ho a salué les réalisations du Vietnam dans la lutte contre le COVID-19 et le développement socio-économique en 2021, avec la valeur d'exportation et d'importation en croissance de 23 %.Samsung a gagné 65,5 milliards de dollars grâce aux exportations l'année dernière, en hausse de 15,8% par rapport à l'année précédente, a-t-il déclaré, attribuant les résultats aux politiques de soutien du gouvernement vietnamien.Concernant le centre de recherche et développement, il a indiqué qu'il devrait être mis en service cette année.Les deux parties ont convaincu que la coopération se développera davantage en 2022 et dans les années à venir.- VNA