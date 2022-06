New York (VNA) - Le Vietnam soutient tous les efforts de désarmement, de non prolifération et de dénucléarisation de la péninsule coréenne par des mesures pacifiques, conformes au droit international, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ ONU . Photo : VNA

L’Assemblée générale de l’ONU s’est réunie les 8 et 10 juin pour discuter du véto imposé le 26 mai contre le projet de résolution du Conseil de sécurité sur le renforcement des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné que le Vietnam suit de près la situation en péninsule coréenne et s’inquiète des dernières évolutions qui sont susceptibles d’accentuer la tension dans la région.

Dang Hoàng Giang a appelé la communauté internationale à continuer à apporter des aides humanitaires à la RPDC qui est frappée de plein fouet par des catastrophes naturelles et l’épidémie de Covid-19.

S’adressant à la réunion, le président de l’Assemblée générale, M. Abdulla Shahid, a salué l’organisation de ce débat « révolutionnaire » sur l’utilisation du droit de veto au Conseil de sécurité. Il a estimé que cette réflexion fait partie du mandat de l’Assemblée générale qui a le droit et la responsabilité d’agir sur la capacité du Conseil de sécurité à s’acquitter de son mandat. Lorsque le multilatéralisme est menacé, l’Assemblée générale s’engage à défendre la Charte des Nations Unies et le droit international. Ce sont ces valeurs et ces sentiments qui guident mon travail et ils doivent également guider le multilatéralisme, a déclaré M. Shahid.

Notant que l’existence et la prolifération des armes nucléaires constituent un danger existentiel pour l’humanité et pour l’ensemble de la vie sur la planète, le Président de l’Assemblée générale a appelé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour réaliser la vision commune d’un monde exempt d’armes nucléaires. Il faut nous mobiliser avec conviction, et avec énergie pour résoudre les nombreux défis sécuritaires auxquels l’humanité est confrontée -le monde n’attend pas moins de nous, a-t-il souligné. Et pour cela, il faut nous appuyer sur le rôle essentiel de l’Assemblée générale. Selon lui, les débats doivent aboutir à un véritable engagement à appuyer la non-prolifération des armes nucléaires et l’utilisation scientifique de l’atome. - VNA