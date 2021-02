Hanoï, 13 février (VNA) - Le Vietnam a participé le 11 février à la 21e session du Conseil des représentants des États membres, organisée en ligne à Genève (Suisse) par le Centre Sud.

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC à Genève. Photo : VNA

S'exprimant lors de la session, l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC à Genève, a exprimé ses remerciements et ses félicitations au Conseil d'administration, au directeur exécutif et au Centre Sud pour leurs activités au cours des dernières années en vue d’aider les pays en développement à participer efficacement aux processus de négociation ainsi qu’à renforcer des capacités aux niveaux national et régional, en particulier la promotion de la coopération entre les pays en développement pour faire face au COVID-19 et à d'autres défis mondiaux, vers les objectifs des ODD.

L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a remercié le Centre et le directeur exécutif Carlos Correa pour son soutien pour avoir aidé le Vietnam à organiser un atelier de formation en ligne pour les évaluateurs vietnamiens sur la propriété intellectuelle dans le secteur pharmaceutique en décembre 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Elle a également partagé que dans le combat contre la pandémie de COVID-19, le Vietnam avait travaillé en étroite collaboration avec les pays membres de l'ASEAN et la communauté internationale pour sauver la vie des patients, soutenir les groupes vulnérables et promouvoir le rétablissement post-pandémique.

Dans le même temps, la diplomate Le Thi Tuyet Mai a souligné que le Vietnam appréciait hautement le multilatéralisme et le rôle important du Centre Sud et continuait de soutenir le Centre dans sa mission de promouvoir la coopération entre les pays en développement, de prendre des mesures communes pour résoudre les questions mondiales pour s’orienter vers la réalisation des ODD.



La session du Conseil des représentants des membres du Centre Sud a également abordé des orientations prioritaires des activités du Centre dans les temps à venir.

Le Centre Sud est une organisation intergouvernementale de pays en développement établie sur les bases de l'Accord portant création du Centre Sud (l’Accord), en vigueur depuis le 31 juillet 1995 à Genève (Suisse) avec 54 membres à ce jour.

Ainsi, le Centre vise à satisfaire les besoins qui existent en matière d’analyses des problèmes et des expériences relatives au développement, ainsi qu’à fournir le soutien intellectuel et en termes de politiques, indispensables pour les pays en développement dans l’adoption de mesures collectives et individuelles, notamment à l’échelle internationale.- VNA