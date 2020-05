New York (VNA) - Le Vietnam soutient le plan de paix en trois points de l’ONU) pour le Yémen, a déclaré jeudi 14 mai l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam à l’ONU.

Sur le plan militaire, la situation au Yémen reste encore préoccupante. Les hostilités se poursuivent à Marib et des combats intenses ont eu lieu dans les gouvernorats d’Al-Bayda et d’Al-Dali. Photo : AFP

S’exprimant lors de la réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée à la situation dans ce pays, le diplomate vietnamien a exprimé ses préoccupations concernant les récentes évolutions, y compris les problèmes humanitaires au Yémen.L’ambassadeur a appelé toutes les parties au Yémen à un cessez-le-feu immédiat et a exprimé son soutien à l’organisation d’une conférence des donateurs pour le Yémen début juin 2020.Le diplomate a souligné le devoir de protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants. Il a également appelé les parties à mettre en œuvre les accords de Stockholm et de Ryadh, tout en entretenant des dialogues et en proposant une solution politique globale avec l’ONU jouant un rôle intermédiaire.Suite à l’appel à un cessez-le-feu mondial du secrétaire général de l’ONU, son envoyé spécial Martin Griffiths s’est engagé dans d’intenses négociations avec les parties au conflit au Yémen, s’efforçant de trouver des points de convergences entre elles et de proposer des compromis.L’ONU a fourni une feuille de route. Il appartient à ceux qui disposent des armes et du pouvoir de prendre les décisions pour la faire réussir, a dit l’envoyé onusien lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.Nous avons constaté des progrès importants dans ces négociations, en particulier en ce qui concerne le cessez-le-feu. C’est l’élément le plus important. Il répond directement aux appels du peuple yéménite, qui a désespérément besoin de calme pour retourner dans sa vie, a dit Martin Griffiths.Mais le cessez-le-feu à lui seul ne suffit pas, a-t-il déclaré, précisant que des divergences persistent sur le volet humanitaire et économique du «paquet». Les mesures socioéconomiques de tout accord sont nécessaires pour aider le Yémen à affronter la crise du COVID-19, a-t-il souligné.Le résultat à venir est dans les mains des parties, a-t-il indiqué, ajoutant que le Conseil de sécurité de l’ONU a un rôle vital à jouer pour les soutenir, et de façon plus importante le peuple yéménite, sur le chemin vers la paix. – VNA