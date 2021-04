L'ambassadeur Dang Dinh Quy s'exprime lors de la visioconférence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation des Grands Lacs. Photo: VNA



New York (VNA) - En tant que président du Conseil de sécurité de l’ONU en avril, le Vietnam a présidé le 12 avril la visioconférence sur la situation de la région des Grands Lacs, tout en affirmant appuyer la Stratégie de l’ONU pour soutenir la sécurité et le développement durable de cette région africaine.

Prenant la parole en tant que représentant du Vietnam, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, s’est félicité de la volonté des pays de la région de renforcer leurs relations en promouvant le dialogue et la coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Cependant, il s’est inquiété de la persistante instabilité et de la situation humanitaire difficile de cette région.

Le diplomate vietnamien a mis l’accent sur trois priorités que sont la coopération régionale, la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité et le précieux soutien de la communauté internationale.

Le Vietnam a estimé que la synergie du soutien des Nations Unies, en étroite coordination avec les parties prenantes et les partenaires internationaux, facilitera grandement les efforts de paix et de développement durables pour les populations de la région des Grands Lacs.

Lors de la visioconférence, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a présenté le rapport semestriel sur la mise en œuvre de l’Accord -cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région.

Il également souligné les objectifs principaux de la Stratégie de l’ONU pour la consolidation de la paix, la prévention des conflits et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs. La Stratégie compte tirer le meilleur parti des diverses entités onusiennes présentes dans la région pour mieux servir les populations et les pays dans leur quête de paix, de stabilité et de développement durable.

L’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région a été signé le 24 février 2013.

Ce mécanisme est soutenu par et est étroitement lié à l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, ainsi qu'à d'autres partenaires internationaux.

L’ONU, l'Union africaine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires apportent leur soutien à ce mécanisme. -VNA