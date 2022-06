La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a répondu, ce jeudi 9 juin, lors du point presse périodique du ministère à Hanoï, à la presse concernant le point de vue du Vietnam sur le processus de paix en péninsule coréenne.



«Le Vietnam soutient toujours la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la péninsule coréenne. Le Vietnam soutient les parties concernées pour faire preuve de bonne volonté et oeuvrer ensemble pour atteindre l’objectif de dénucléarisation de la péninsule coréenne et édifier une paix durable dans la péninsule. »

En tant que pays entretenant des relations d’amitié avec la République populaire démocratique de Corée et le partenariat stratégique avec la République de Corée, le Vietnam a contribué, contribue et contribuera au processus de promotion du dialogue, de la coopération et de la réconciliation dans la péninsule coréenne, et ce pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde», a-t-elle souligné. -VNA