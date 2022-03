L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a affirmé que le Vietnam soutenait et souhaitait participer et contribuer plus profondément à la mise en œuvre des propositions proposées dans le rapport sur "Notre agenda commun" des Nations Unies.

Lors d'une séance de travail avec Volker Turk, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé de la politique, chargé de promouvoir de nombreuses propositions importantes soulevées par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans le rapport "Notre agenda commun" en discussion par les pays membres de l'ONU, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a clairement déclaré que le Vietnam souhaitait contribuer aux efforts communs de la communauté internationale.

Volker Turk a exprimé sa gratitude pour le soutien du Vietnam, un partenaire important de l'ONU, et a souhaité que le pays continue à l'accompagner dans la mise en œuvre de ce processus. Il a affirmé que les propositions du rapport visaient à soutenir la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et espéré que les pays membres soutiendraient la mise en œuvre d'initiatives importantes.

L’ambassadeur vietnamien a apprécié les efforts et le leadership du secrétaire général Antonio Guterres et du secrétaire général adjoint Volker Turk dans l'élaboration du rapport aux contenus importants ainsi que leurs échanges avec d'autres pays sur ce processus. Il a souligné que dans le contexte actuel, afin de résoudre conjointement les problèmes mondiaux, les pays devaient renforcer le multilatéralisme. De nombreuses propositions du secrétaire général dans le rapport peuvent aider à mettre en œuvre des plans généraux importants de la communauté internationale.

Lors de leur rencontre, Dang Hoang Giang et Volker Turk ont discuté de la réponse à la pandémie de COVID-19, de la distribution de vaccins, de l’éducation et de la sécurité alimentaire. - VNA