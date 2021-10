New York (VNA) – Le Vietnam a souligné le 15 octobre l’importance du dialogue et de la recherche de solutions de paix à long terme pour le Kosovo lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU de la Mission d’administration intérimaire de l’ONU au Kosovo (MINUK).

Le représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, Pham Hai Anh. Photo : VNA

L’ambassadeur Pham Hai Anh, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, s’est félicité de la reprise du dialogue de haut niveau entre Pristina et Belgrade sous les auspices de l’Union européenne, mais a regretté que le dialogue n’ait pas encore produit de résultats satisfaisants en raison des divergences entre les deux parties.



Il a souligné l’importance du dialogue pacifique et de la recherche de solutions durables pour le Kosovo sur la base du droit international, de la Charte des Nations unies et de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le déploiement de la présence civile et sécuritaire internationale au Kosovo pour la paix, la stabilité et le développement de Belgrade, de Pristina, des Balkans et de l’Europe.



Le diplomate a exhorté les parties concernées à redoubler d’efforts pour explorer les opportunités de pourparlers de haut niveau et mettre en œuvre les accords conclus, en particulier les accords de Bruxelles.

Il a également reconnu le rôle crucial de la MINUK dans la promotion de la sécurité et de la stabilité dans la région, les efforts visant à instaurer la confiance entre les communautés du Kosovo et les discussions avec Belgrade et Pristina.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, par sa résolution 1244 (1999), a autorisé le secrétaire général de l’ONU à établir une présence civile internationale au Kosovo - la MINUK - afin de fournir une administration intérimaire pour le Kosovo en vertu de laquelle le peuple du Kosovo pourrait bénéficier d’une autonomie substantielle. - VNA