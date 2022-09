Le Vietnam souligne l’importance de promouvoir la culture de la paix au sein des Nations Unies. Photo:baoquocte.vn

New York (VNA) – L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a affirmé l’importance de promouvoir la culture de la paix et de la non-violence dans le monde.

S’exprimant lors du Forum de haut niveau des Nations Unies sur la culture de la paix, le diplomate vietnamien a souligné les efforts vietnamiens visant à jeter les bases de la paix, par la promotion de l’amitié, de l'harmonie et de la compréhension mutuelle entre les nations.

Le Vietnam promeut également toujours le respect du droit international et le règlement des conflits et différends par des moyens pacifiques, sans recours à la force ni menace d'y recourir, a-t-il indiqué.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a déclaré que la communauté internationale devrait concentrer et soutenir les efforts pour construire et maintenir la paix, tout en respectant la responsabilité, l'indépendance et l’autonomie de chaque pays, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.

Ayant pour thème « La culture de la paix : importance de la justice, de l'égalité et de l'inclusion pour le progrès de la consolidation de la paix », le Forum de haut niveau des Nations Unies sur la culture de la paix a eu lieu le 6 septembre à New York, aux États-Unis. -VNA