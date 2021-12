L'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires a.i de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

New York (VNA) – Le Vietnam souligne l'importance de la protection de l'éducation dans les conflits, a déclaré l'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires a.i de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU.

Lors d’une réunion en « formule Arria » de l’ONU sur le thème "Protéger l'éducation dans les conflits", co-organisée le 6 décembre à New York par le Niger et la Norvège, l'ambassadeur vietnamienne Pham Hai Anh a déclaré qu'à travers l'éducation, il est possible d'enseigner aux enfants la tolérance, la culture de paix et le respect des droits, et en même temps de les aider à se protéger des idées extrémistes et du terrorisme.

Le diplomate a affirmé que les pays doivent assumer la responsabilité principale de protéger et d'assurer la sûreté et la sécurité des enfants. Les parties à un conflit armé doivent mettre fin aux attaques contre les écoles, ainsi qu'aux violations des droits des enfants, et empêcher le recrutement d'enfants dans des groupes armés, a-t-il souligné.

Les pays doivent se soutenir mutuellement dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités, qui sont considérées comme des causes de conflit, a-t-il ajouté.

Concernant les programmes pour les enfants pendant et après les conflits, l'ambassadeur Pham Hai Anh a déclaré que la question des enfants devrait être au cœur des efforts pour construire la paix et prévenir les conflits avec un mécanisme de financement à long terme. Les programmes devraient se concentrer sur le soutien psychologique et social et créer un environnement favorable à la réinsertion des enfants.

Concernant la coopération internationale, il a appelé la communauté internationale à fournir les ressources financières nécessaires aux enfants dans les conflits pour promouvoir leur développement. L'ambassadeur a exprimé son soutien au rôle de coordination de l'ONU, ainsi qu'à la contribution des organisations régionales à l'éradication de la pauvreté, à la promotion de l'éducation universelle et au développement durable aux niveaux national, régional et international.

Le représentant du Vietnam a réaffirmé que son pays accorde toujours la priorité aux enfants et place les enfants dans les programmes nationaux de développement et s'engage à travailler avec tous les partenaires pour garantir les meilleurs droits et intérêts des enfants.

Une réunion en « formule Arria » est un arrangement informel qui permet au conseil d'être informé sur des problèmes en matière de paix et sécurité international avec une plus grande flexibilité. -VNA