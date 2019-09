Nur Sultan (VNA) - La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tong Thi Phong, a affirmé mardi 24 septembre le rôle de la coopération multilatérale en Eurasie et dans le monde face à l’évolution rapide et complexe de la situation mondiale.

La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tong Thi Phong lors de la MSEAP4, le 24 septembre à Nur Sultan. Photo : VNA

Lors de la 4e réunion des présidents des parlements des pays eurasiens (MSEAP 4) tenue à Nur Sultan, la capitale du Kazakhstan, elle a souligné le thème de la réunion «Grande Eurasie: Dialogue, confiance, partenariat» et a mis en exergue la politique d’intégration internationale proactive et active du Vietnam.

La dirigeante vietnamienne a proposé de renforcer la construction de la confiance, la compréhension et le respect mutuels et de promouvoir la coopération, le dialogue et l’échange d’expériences dans le domaine parlementaire.



Elle a également présenté l’idée de promouvoir la coopération multilatérale aux niveaux régional, interrégional et mondial dans les domaines de l’économie, du commerce et du transfert de technologie, et a appelé l’attention sur les échanges culturels en Asie et en Europe, afin de créer une culture du dialogue pour la paix, la tolérance et l’harmonie entre les pays. .



La MSEAP 4 a réuni 65 délégations parlementaires de pays européens et asiatiques et 14 organisations internationales et interparlementaires. Les parlementaires ont discuté des moyens de garantir un développement sûr et durable du continent eurasien et la mise en œuvre de grands projets d’intégration économique au XXIe siècle.



En plus des séances plénières, des dizaines de réunions bilatérales se sont tenues en marge de cet événement, permettant aux parlementaires d’échanger leurs expériences en matière d’élaboration de lois et de coordonner leurs efforts et actions visant à améliorer le bien-être des peuples de leurs pays.



Après la cérémonie d’ouverture dans la matinée, les participants ont assisté à trois séances plénières et ont adopté une déclaration commune dans l’après-midi.

La déclaration affirme le rôle important des parlements des pays asiatiques et européens dans le maintien des activités d’intégration régionale afin de garantir des partenariats intégraux sur la base du respect de l’égalité et des avantages mutuels.



La formation de relations de coopération constructives entre les pays asiatiques et européens peut créer un formidable élan pour développer un espace commun et promouvoir la croissance économique régionale, a indiqué le texte.



La déclaration insiste sur le renforcement de la coopération interparlementaire pour faire face aux défis communs, notamment le terrorisme, l’assurance de la sécurité des réseaux, la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et des nouvelles technologies pour déstabiliser la sécurité, l’utilisation de Internet pour diffuser des idées terroristes et extrémistes. Elle appelle également au dialogue pour assurer la dénucléarisation de la péninsule coréenne et une coordination active sur la question du désarmement.



La MSEAP est un mécanisme de coopération parlementaire eurasien mis en place par les présidents de la Douma d’Etat de Russie et de l’Assemblée nationale de la République de Corée. Elle s’est tenue pour la première fois en Russie en 2016. La prochaine réunion aura lieu en 2020 à Bali, en Indonésie.



Plus tôt dans la journée, la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam a rencontré le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Moon Hee Sang, en marge de la MSEAP 4.



Elle a salué l’initiative des parlements russe et sud-coréen visant à renforcer la coordination des organes législatifs en Asie et en Europe, ainsi que le rôle de la diplomatie parlementaire, et a souligné que l’Assemblée nationale du Vietnam soutient le partenariat stratégique entre les deux pays.



Actuellement, environ 170.000 Sud-Coréens vivent au Vietnam et 200.000 Vietnamiens en République de Corée, dont environ 65.000 mariées vietnamiennes.



Elle a remercié la République de Corée pour son soutien à la communauté vietnamienne dans le pays. Elle a affirmé que le Vietnam se félicite de la nouvelle politique Sud de la République de Corée et a hautement apprécié sa position sur le problème de la Mer Orientale.



Elle a également proposé que la République de Corée continue à soutenir le point de vue de l’ASEAN et du Vietnam sur le maintien de la paix, de la stabilité et le règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques conformes au droit international et la pleine application de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et aboutissant bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale (COC).



En 2020, le Vietnam assumera le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, et la présidence de l’ASEAN et de l’AIPA-41. Le Vietnam espère obtenir le soutien du gouvernement et de l’Assemblée nationale de la République de Corée dans l’exercice de ces rôles, a-t-elle dit.



De son côté, le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Moon Hee Sang, exprimé sa joie devant la croissance des relations entre les deux pays avec une confiance mutuelle forte et un partenariat élargi dans tous les domaines.



Le Vietnam est une destination de choix pour les touristes coréens, a-t-il déclaré, soulignant que le pays occupe également une place spéciale dans la nouvelle politique Sud de la République de Corée. – VNA