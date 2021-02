Genève, 20 février (VNA) – L'ambassadrice du Vietnam Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, en Suisse, a assisté le 19 février à la réunion virtuelle avec la nouvelle Secrétaire générale par intérim de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Isabelle Durant pour échanger des points de vues, priorités et attentes de la CNUCED à la veille de la 15e session de la CNUCED (CNUCED-15) prévue pour début octobre 2021 en Barbade.

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l'OMC à Genève. Photo : VNA

Lors de la réunion, l’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a souligné que le Vietnam appréciait le rôle de la CNUCED dans la promotion de la coopération internationale et la fourniture de solutions multilatérales à un large éventail de questions liées au commerce et au développement au cours de ces 56 dernières années, notamment dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ( OMD) et la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de l’Agenda 2030.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et avec de grands défis mondiaux, le Vietnam espère que la CNUCED continuera à soutenir les pays en développement via la coopération technique, le renforcement des capacités et la garantie d'un accès équitable et abordable aux vaccins anti-COVID-19 et à d’autres produits de santé, ainsi que le soutien à la formation des ressources humaines pour la transition de l'économie numérique et de l’e-commerce.

Le Vietnam a participé activement aux préparatifs de la session de la CNUCED-15. Avec la politique d'élever le niveau des relations extérieures multilatérales, le Vietnam attache une grande importance au rôle de la session de la CNUCED-15 dans le renforcement de la solidarité internationale et de la coopération multilatérale, en aidant les pays en développement, en particulier les pays les moins développés dans le règlement des défis majeurs posés au commerce et au développement international, y compris la réforme du système commercial multilatéral et la reprise post-COVID-19.

Les représentants des pays du G77 et de la Chine ont également souligné l'importance de la session de la CNUCED-15, qui sera la plus grande manifestation commerciale multilatérale pendant la période de la pandémie de COVID-19 et se sont engagés à coopérer avec la CNUCED et le pays hôte, la Barbade, pour organiser avec succès cette session.

Créée en 1964, la CNUCED est le principal organe des Nations Unies chargé du commerce et du développement et des questions connexes concernant la finance, la technologie, l’investissement et le développement durable.

L’objectif est d’aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les pays en transition, à s’intégrer dans l’économie mondiale d’une manière qui leur soit profitable. Ce faisant, la CNUCED s’efforce d’aider la communauté internationale à promouvoir un partenariat mondial pour le développement, à définir avec plus de cohérence les politiques économiques au niveau mondial et à faire en sorte que tous puissent bénéficier des avantages procurés par le commerce en matière de développement. - VNA