Hanoi (VNA) - Une délégation vietnamienne a souligné l’importance du multilatéralisme lors de la 58e session de l’Organisation consultative juridique afro-asiatique (AALCO) qui s’est tenue récemment dans la capitale tanzanienne Dar es Salaam.

Chu Tuân Duc, directeur adjoint du Département du droit et des traités internationaux du ministère des Affaires étrangères lors de la 58e session de l’AALCO. Photo: VNA

La session annuelle organisée sur le thème «Multilatéralisme et ordre international basés sur le droit international», s’est déroulée du 21 au 25 octobre.La délégation vietnamienne comprenait des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique et de la Justice.S’exprimant lors du débat général, Chu Tuân Duc, directeur adjoint du Département du droit et des traités internationaux du ministère des Affaires étrangères, a souligné l’importance du multilatéralisme, avec les Nations unies jouant un rôle central, ainsi que les principes fondamentaux du droit international reconnus par les membres dans la Charte des Nations unies.Il a noté que le développement du multilatéralisme au cours des 75 dernières années a entraîné de nombreuses réalisations importantes, contribuant à forger les relations internationales modernes. Elles sont fondées sur des traités internationaux aussi importants que la Charte des Nations unies adoptée en 1945, les quatreConventions de Genève sur le droit international humanitaire de 1949, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.Toutefois, le multilatéralisme et le système juridique international font face à de nombreux défis, demandant aux pays de respecter le droit international et de participer activement à la coopération multilatérale à plusieurs niveaux, a-t-il déclaré.Chu Tuân Duc a ajouté que le Vietnam contribue activement aux forums multilatéraux, ainsi qu’à la codification et au développement du droit international, en particulier en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021 et président de l’ASEAN en 2020.Lors de la session, des représentants des membres de l’AALCO et des invités, y compris des experts et des universitaires, ont abordé des questions d’intérêt commun, notamment le droit de la mer (préservation et utilisation durable de la diversité biologique au-delà de la juridiction nationale, la liberté de navigation dans les mers et les détroits internationaux), la pêche illégale, non déclarée et non réglementée); le règlement pacifique des différends; le droit international sur le cyberespace; la Loi sur le commerce et les investissements internationaux; et des sujets à l’ordre du jour de la Commission du droit international des Nations unies.Les participants ont affirmé que leurs pays respectent les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations unies, estimant qu’ils sont essentiels pour relever de nouveaux défis et promouvoir le multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles.La délégation vietnamienne a prononcé des discours sur presque tous les sujets. Elle souligné l’importance du droit international et appelé à régler pacifiquement les différends, y compris ceux en Mer Orientale, et à faire preuve de retenue, à s’abstenir d’actes unilatéraux susceptibles de compliquer la situation, d’escalader les tensions ou de menacer la paix et la sécurité régionaled et mondiales.À sa 58e session, l’AALCO a admis les Philippines en tant que nouveau membre. Le Vietnam est devenu membre officiel de l’AALCO en 2017. – VNA