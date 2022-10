Photo: internet



Séoul (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam a participé à un séminaire spécial de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) à Séoul, en République de Corée, mettant en avant la coopération entre les partis politiques en Asie.

Le séminaire sur le thème du développement de la politique en Asie à travers les partis politiques a réuni du 28 au 30 septembre 22 partis politiques de 13 pays asiatiques et plusieurs délégations d’observateurs de partis, d’organisations régionales et internationales et du corps diplomatique à Séoul.

Cet événement visait à resserrer la coopération entre les partis politiques, à maintenir la paix, la sécurité, la prospérité et le développement dans la région et dans le monde.

Les participants ont adopté la Déclaration de Séoul, affirmant l’importance d’intensifier la coopération et la coordination entre les partis politiques en Asie pour le développement politique futur de la région.

La Déclaration a également souligné le rôle des partis politiques dans l’arène politique et dans la promotion de la démocratie, les liens entre le système électoral et le développement des partis politiques.

La délégation vietnamienne a prononcé un discours lors d’un débat sur le rôle des partis politiques dans la promotion de la démocratie. En marge de l’événement, elle a eu des réunions avec des partis politiques pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération dans un avenir proche.

Créé en septembre 2000 à Manille, aux Philippines, l’ICAPP a pour but de promouvoir les échanges et la coopération entre les partis politiques en Asie.

À ce jour, l’ICAPP s’est développé en matière de structure, de contenus et de formes de fonctionnement, affirmant son rôle actif dans le rassemblement des partis politiques de la région et la connexion avec des partenaires dans de nombreuses régions du monde.

L’association a tenu un bon nombre de séminaires portant sur des thèmes pratiques, notamment l’éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, les catastrophes naturelles et la protection de l’environnement, la promotion du développement vert, la pandémie de COVID-19. -VNA