New York (VNA) – Le Vietnam a souligné jeudi 13 octobre l’importance de la décolonisation et du respect des droits égaux et du droit à l’autodétermination des territoires non autonomes lors d’un débat général de la Quatrième Commission dans le cadre de la 77e Assemblée générale de l’ONU.

L’ambassadrice Nguyên Phuong Trà, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA

L’ambassadrice Nguyên Phuong Trà, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA

À la tribune de la Quatrième Commission, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, l’ambassadrice Nguyên Phuong Trà, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l’ONU, a réitéré l’appui inébranlable de son pays à la cause de la décolonisation et au droit à l’autodétermination des deux millions d’habitants des 17 territoires non autonomes.Elle a estimé qu’un dialogue politique constructif et le respect de la Charte de l’ONU et des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale de l’ONU, y compris la résolution 1514 sur la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, constituent le meilleur moyen d’avancer sur cette voie.Encourageant les puissances administrantes à resserrer leur coopération avec l’ONU dans ce domaine, la représentante a également demandé à celle-ci de surveiller que leurs activités dans les territoires ne nuisent pas aux intérêts des populations locales, insistant sur l’impératif, pour les puissances administrantes, de veiller au développement socioéconomique des territoires en question.Lors de la session, plusieurs anciennes colonies ont fait entendre leur voix et de nombreux pays ont également partagé le point de vue sur la nécessité de promouvoir le processus de décolonisation en cours.À l’heure actuelle, 17 territoires non autonomes demeurent à l’ordre du jour de la Quatrième Commission. On appelle puissances administrantes les États membres de l’ONU qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer ces territoires.Ces territoires sont le Sahara occidental, Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Falkland (Malvinas), Montserrat, Sainte-Hélène, les Turcs Îles-et-Caïques, Îles Vierges américaines, Gibraltar, Samoa américaines, Polynésie française, Guam, Nouvelle-Calédonie, Pitcairn et Tokelau. – VNA